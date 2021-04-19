Гравець вирішив поводитись максимально пацифістично та дізнатися, яка кількість вбивств є "обов'язковою" для проходження GTA V і отримане число приємного його здивувало.

Таке дивовижне дослідження вигадав і провів користувач Reddit під нікнеймом TK-576, який підрахував всі "необхідні" вбивства в грі та поділився цікавою статистикою зі спільнотою.

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Отож, навіть якщо ви пройдете GTA 5 в якості "гарного хлопця", то все одно вб'єте 726 осіб. І як виявилося, не Тревор, а Франклін найбільш кровожерливий з трійці героїв.

Якщо вдаватися у персоналії, то за час повного проходження гри Франклін вчинить 295 вбивств, Тревор знищить 258 ворогів, а Майкл буде найбільшим пацифістом та зробить "нікчемні" 172 вбивства. Останню ж 726–ту жертву головні герої вбивають разом. Найкривавішим завданням стала фінальна сюжетна місія "The Third Play".

Остаточну кількість убитих було визначено за допомогою повністю записаного на відео проходження, в якому гравці вибирали шлях стелсу щоразу, коли могли, втікали замість того, щоб вступати в сутичку і переміщувалися по вулицях Лос-Сантоса вельми акуратно, щоб ненароком не збити якогось пішохода.

Кожне необхідне вбивство в GTA V

Сам дослідник не вперше займається подібним підрахунком і стверджує, що 726 вбивств для такої гри це досить маленька кількість, яка приємно його здивувала. За словами TK-576, минулого року він проводив аналогічний експеримент з грою Max Payne 3 і та виявилась набагато кривавішою, адже для її проходження знадобилося 1 216 вбитих противників. Навіть пригоди Гордона Фрімена у Half Life 2 забрали більше життів (751), аніж відв'язна трійця з GTA V.