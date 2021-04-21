З крамниці Steam ненадовго зникли всі відеоігри від розробників з Rockstar Games. Звісно, помилку швидко виправили, але ігор від цієї компанії чомусь стало більше.

Дуже дивна ситуація відбулася з іграми компанії Rockstar Games у крамниці Steam. Спершу зникла сторінка відеогри Grand Theft Auto V, а за нею й всі інші. Представники компанії змогли швидко розв'язати цю проблему, а всі ігри повернулися у крамницю через 30 хвилин.

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Щоправда, користувачі дуже швидко знайшли цікаве поповнення у списку ігор від Rockstar Games. Здається, хтось дуже поспішав повернути всі проєкти та натиснув на "неправильну клавішу". Виявилося, що у крамницю повернулася відеогра Midnight Club II, яку видалили звідти ще на початку 2018 року.

Напевно, шанувальники автосимуляторів мають ще пам'ятати цю серію про вуличні перегони. Гра Midnight Club II вийшла ще у 2003 році та отримала гарні відгуки від критиків та геймерів. Варто відзначити, що розробники не називали офіційної причини видалення цієї відеогри зі Steam (у 2018 році). Геймери впевнені, що це сталося через закінчення строку дії ліцензії на використання деяких саундтреків. Напевно, у Rockstar Games просто вирішили не вкладати гроші у стару гру.

Гра Midnight Club II повернулася у Steam всього на годину, бо розробники встигли розв'язати й цю проблему достатньо швидко. Щоправда, чимало геймерів встигло придбати майже ексклюзивний проєкт. Онлайн виріс одразу до показника у 39 гравців, а також з'явилося чимало позитивних рецензій та нових тем на форумі гри. Гравці відзначали, що відеогру потрібно придбати всім якнайшвидше, поки доступ знову не закрили. Найцікавіше, що подібні теми з'являються на форумі й зараз, а гравці просять додати відеогру у крамницю знову.

Щоправда, розробники вже відзначили, що вони не збираються повертати цю відеогру та підтвердили, що це була лише технічна помилка. Цікаво, що у пошуку Steam гру вже не вийде знайти, але пряме посилання ще досі працює. Останній факт й турбує шанувальників цієї серії, бо у схожу ситуацію потрапила кілька років тому Grand Theft Auto IV. Тоді розробники просто видалили частину "прострочених" саундтреків й залишили гру у Steam.

Форум гри Midnight Club II / Фото Steam

Останні рецензії на гру Midnight Club II / Фото Steam