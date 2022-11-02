Довгоочікуване продовження має завершити подорож Кратоса та Атрея скандинавською міфологією, коли воно нарешті вийде вже наступного тижня. Схоже, яскравою рекламою розробники вирішили ще більше розігріти інтерес публіки.

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Реклама God Of War Ragnarök

Весела нова реклама God of War Ragnarök наповнена епізодичними ролями знаменитостей. У ній Бен Стіллер стає Кратосом, щоб провести сеанс сімейної терапії для ікон поп-культури.

Стіллер бере на себе роль Кратоса з татуюваннями міфічного героя та сокирою Левіафана, коли він пов’язує стосунки Кратоса та Атрея з реальним життям. Син Бена Стіллера Квінн замінює Атрея, а Бронні Джеймс і Елла Траволта також неохоче відвідують сеанс групової терапії.

Реклама надає комедійний відтінок динаміці батько-син, яка відіграватиме визначну роль у God of War Ragnarok після релізу, запланованого на 9 листопада.

Кумедна реклама God Of War Ragnarök: дивіться відео

Хоча бої будуть ще жорстокішими в майбутньому сиквелі, стосунки між Кратосом і Атреєм у God of War Ragnarok також розвинуться з останньої гри. God of War 2018 року показав, як Кратос тренував Атрея як воїна, а Атрей витягнув людяність і емоції зі свого батька-спартанця.

Очікується, що в God of War Ragnarok вони будуть ближчими фізично та емоційно, а Атрей буде вести Кратоса через дев'ять сфер, а не навпаки. Кратос більше не називатиме Атрея "хлопчиком", як він робив у попередній грі, вказуючи зрілість його сина та їхню нову повагу один до одного.