Завершився турнір PGL Wallachia Season 5 з Dota 2: хто переміг та на якому місці NAVI

Організатори PGL Wallachia Season 5 оголосили остаточні результати турніру, який традиційно зібрав 16 провідних команд з усього світу. Вони боролися за призовий фонд в один мільйон доларів. Турнір тривав понад тиждень і завершився напруженим фіналом. Українська команда NAVI пройшла до плей-оф, але до фіналу не добралася.

Переможець

Титул чемпіонів PGL Wallachia Season 5 завоювала команда BetBoom Team, подолавши у вирішальному протистоянні Gaimin Gladiators з рахунком 3:1. Вона отримала 300 000 доларів, тоді як за друге місце віддали 175 000 доларів, пише 24 Канал.

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Особливо вражаючим є шлях BetBoom Team до тріумфу. Команда практично весь турнір провела в нижній сітці плей-оф, опустившись туди після поразки у другому раунді верхньої сітки.

Це перша значна перемога команди з моменту їхнього тріумфу на FISSURE Universe Ep.4. Її наступним великим змаганням стане Riyadh Masters 2025, куди команда отримала пряме запрошення.

Team Liquid зайняти на турнірі третє місце (120 000 доларів), а Team Spirit – четверте (80 000 доларів).

Що з NAVI

Шлях Natus Vincere на турнірі обірвався у півфіналі. Команда спочатку програла Xtreme Gaming у чвертьфіналі (1:2), але перемогла Xtreme Gaming (2:0). Після цього у півфіналі зустрілася з BetBoom Team. Результат – програш 0:2.

Natus Vincere за підсумками перебувають на п'ятому місці з призом у 60 000 доларів США.

Нагадаємо, що це останній турнір для поточного складу, оскільки його повністю розпускають через погані результати. Надалі головною командою з Dota 2 вже з 1 липня стає NAVI Junior, які гратимуть під тегом Natus Vincere. Тим часом організація планує зібрати новий склад для NAVI Junior.

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