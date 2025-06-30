Победитель

Титул чемпионов PGL Wallachia Season 5 завоевала команда BetBoom Team, одолев в решающем противостоянии Gaimin Gladiators со счетом 3:1. Она получила 300 000 долларов, тогда как за второе место отдали 175 000 долларов, пишет 24 Канал.

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Особенно впечатляющим является путь BetBoom Team к триумфу. Команда практически весь турнир провела в нижней сетке плей-офф, опустившись туда после поражения во втором раунде верхней сетки.

Это первая значительная победа команды с момента их триумфа на FISSURE Universe Ep.4. Ее следующим крупным соревнованием станет Riyadh Masters 2025, куда команда получила прямое приглашение.

Team Liquid занять на турнире третье место (120 000 долларов), а Team Spirit – четвертое (80 000 долларов).

Что с NAVI

Путь Natus Vincere на турнире оборвался в полуфинале. Команда сначала проиграла Xtreme Gaming в четвертьфинале (1:2), но победила Xtreme Gaming (2:0). После этого в полуфинале встретилась с BetBoom Team. Результат – проигрыш 0:2.

Natus Vincere по итогам находятся на пятом месте с призом в 60 000 долларов США.

Напомним, что это последний турнир для текущего состава, поскольку его полностью распускают из-за плохих результатов. В дальнейшем главной командой по Dota 2 уже с 1 июля становится NAVI Junior, которые будут играть под тегом Natus Vincere. Тем временем организация планирует собрать новый состав для NAVI Junior.

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