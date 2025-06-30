Є чутки, що Bethesda підготувала нові трейлери для The Elder Scrolls VI, але покажуть їх не всім

Минуло понад сім років з моменту виходу першого і поки що єдиного трейлера амбітної рольової гри The Elder Scrolls VI від Bethesda Game Studios. Схоже, компанія нарешті готова до нової презентації, однак вона, швидше за все, буде внутрішньою.

У нещодавньому епізоді подкасту Xbox Two виконавчий редактор Windows Central Джез Корден повідомив, що йому відомо про нові трейлери The Elder Scrolls VI, які циркулюють всередині Microsoft, інформує 24 Канал.

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Я чув, що вони показують внутрішні трейлери [для The Elder Scrolls VI] у компанії. Якщо вони вже демонструють їх, і я про це чую, то, ймовірно, скоро це піде далі,

– зазначив Корден.

Варто зауважити, що підготовка трейлерів для внутрішнього використання є поширеною практикою серед розробників ігор. Однак це не гарантує швидкої публічної презентації. Зазвичай такі внутрішні демонстрації проводяться для видавців та інвесторів, щоб звітувати про прогрес у виробництві. За словами Кордена, розробка The Elder Scrolls VI просувається вперед, і гра "стає все ближчою".

Нагадаємо, що The Elder Scrolls VI була офіційно анонсована 10 червня 2018 року під час презентації Bethesda Softworks на ігровій виставці E3 2018. Тоді було показано 36-секундний тизер-трейлер, який досі залишається єдиним офіційним відео про гру.

Згідно з судовими документами Microsoft, реліз The Elder Scrolls VI очікується не раніше 2026 року на ПК та Xbox. Влітку 2023 року гра увійшла в активну фазу розробки, а минулої весни Bethesda вже мала ранні робочі збірки проєкту.

Фанати вже зачекалися нової гри у всесвіті древніх сувоїв і успіх нещодавнього ремастера Oblivion це доводить. Bethesda слід було б дати фанатам подай щось, але досвід з релізом Starfield підказує, що більше інформації про гру з'явиться майже перед самим її релізом. А тим часом вже навіть найстарша фанатка Skyrim обрала нову гру для проходження.