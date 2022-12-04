Тепер директор Bethesda Тодд Ховард розповів цікаву інформацію про жанр гри та її деталі. Гру про Індіану Джонса створює дочірня компанія Bethesda MachineGames, а Ховард виступає виконавчим продюсером.

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Деталі гри про Індіану Джонса

Взагалі перша згадка про таку гру була ще у 2009 році. Тож фанатам довелося довго чекати, щоб розробник серйозно взявся за роботу та наблизився до релізу.

Коли в Тодда Ховарда запитали, чи буде у грі пригодницький ухил, Ховард відповів, що це буде "мішанина", додавши, що "це буде не одна конкретна річ, а багато різних".

Говард стверджує, що є великим шанувальником фільмів про Індіану Джонса, а також заявив, що гра стане "певним любовним листом персонажу".

Про майбутню гру Bethesda про Індіану Джонса було дуже мало інформації після її початкового трейлера 2021 року. Адже він демонстрував просту панораму на столі Джонса, яка містила класичні предмети, такі як його капелюх і батіг.

Тизер-трейлер гри про Індіану Джонса: дивіться відео

Тож у фанатів було багато запитань щодо назви, наприклад, чи приєднається Гаррісон Форд до гри про Індіану Джонса, щоб озвучити свого персонажа, і яким буде загальний геймплей і сюжет.

З таким коротким і загадковим тизер-трейлером фанатам було дуже мало інформації, а тепер коментарі Тодда Ховарда викликали більше запитань, ніж дали відповідей.