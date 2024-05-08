Xbox закрили одразу 4 студії, підконтрольні Bethesda Softworks

Microsoft та Xbox повідомили про рішення закрити одразу 4 студії, підконтрольні видавцям Bethesda Softworks, які стояли за такими проєктами як Hi-Fi Rush, Prey та іншими відомими іграми.

Геймерську спільноту сколихнула напрочуд неприємна новина, адже Xbox спіткала величезна хвиля скорочень, яка затягла у небуття одразу 4 хороші ігрові студії, що стали частиною "сім'ї Microsoft" після придбання ними Bethesda.

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Порталу IGN вдалося отримати електронний лист від керівника Xbox Games Studios – Метта Буті. В тому йдеться, що закриття студій пов'язано з "визначенням пріоритету на користь впливових ігор і подальше інвестування у портфоліо блокбастерів від Bethesda".

Простіше кажучи, у Xbox вирішили відмовитися від АА та проєктів нижчого рівня, на користь того аби спрямувати усі наявні ресурси на ААА ігри, на кшталт Fallout та The Elder Scrolls.

"Жертвами" цього рішення стали наступні команди:

Arkane Austin – розробники таких проєктів як Prey та Redfall. Провал останньої якраз, як подейкують, і вирішив долю підрозділу.

– розробники таких проєктів як Prey та Redfall. Провал останньої якраз, як подейкують, і вирішив долю підрозділу. Alpha Dog Games – спеціалізувалися на мобільних проєктах, творці таких ігор як Ninja Golf та Mighty DOOM.

– спеціалізувалися на мобільних проєктах, творці таких ігор як Ninja Golf та Mighty DOOM. Tango Gameworks – найнеочікуваніше закриття. Автори визнаних геймерами та критиками відеоігор: The Evil Within, Ghostwire: Tokyo та тогорічного хіта Hi-Fi Rush.

– найнеочікуваніше закриття. Автори визнаних геймерами та критиками відеоігор: The Evil Within, Ghostwire: Tokyo та тогорічного хіта Hi-Fi Rush. Roundhouse Studios – студія відома франшизою Rune. Деякі з її працівників приєднаються до команди ZeniMax Online Studios.

Сподіваємося, що фахівці з закритих компаній знайдуть собі нові місця роботи або ж створять власні команди та повернуться до геймерів з ще кращими проєктами, як це часто буває в індустрії відеоігор.