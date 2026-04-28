Реалістичний шутер Better Than Dead у стилі гонконгських бойовиків отримав дату виходу

Bodycam-шутер Better Than Dead, натхненний класичними гонконгськими бойовиками, офіційно отримав дату релізу. Гра вийде у Steam вже 12 травня в ранньому доступі та запропонує повноцінну сюжетну кампанію ще до фінального запуску.

Розробник Monte Gallo повідомив, що bodycam-шутер Better Than Dead з'явиться у Steam 12 травня у форматі раннього доступу. Разом із цим автори представили новий геймплейний трейлер, у якому показали динамічні перестрілки, жорсткі зіткнення та стилістику, натхненну гонконзьким кінематографом, пише Eurogamer.

Чим зацікавить Better Than Dead?

Проєкт уперше анонсували ще минулого року. Гра одразу привернула увагу завдяки фотореалістичній графіці та популярному сьогодні bodycam-формату – коли камера подій імітує зйомку з нагрудної камери, створюючи ефект максимальної присутності.

Цей напрямок став особливо популярним після успіху шутера Bodycam, трейлер якого свого часу швидко став вірусним у мережі. Better Than Dead продовжує цю тенденцію, але робить ставку не лише на реалістичну подачу, а й на особливу атмосферу.

Головна відмінність гри – стилістика класичних гонконзьких бойовиків. Розробники прямо надихалися роботами таких режисерів, як Джон Ву та Юань Хепін. Саме тому в грі акцент зроблено на напружених перестрілках, швидких рішеннях і кінематографічній жорсткості боїв.

На сторінці гри в Steam зазначено, що період раннього доступу триватиме приблизно від шести до дванадцяти місяців. У цей час розробник планує активно доопрацьовувати проєкт, враховуючи відгуки гравців.

Попри статус Early Access, стартова версія вже міститиме повноцінну сюжетну кампанію, тож гравці отримають достатньо контенту вже на релізі. Після повного виходу в грі з'явиться більш складний режим під назвою For Heaven, додаткові рівні та справжня кінцівка історії, яка стане доступною лише у фінальній версії.

Автори описують Better Than Dead як гру, побудовану навколо напруги та миттєвих рішень. Вони наголошують, що свідомо прибрали все зайве, залишивши головне – рух, реакцію та точність виконання. Сутички мають бути короткими, жорсткими й без права на помилку, де кожне неправильне рішення дорого коштує, а перемога відчувається заслуженою.