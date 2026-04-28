Разработчик Monte Gallo сообщил, что bodycam-шутер Better Than Dead появится в Steam 12 мая в формате раннего доступа. Вместе с этим авторы представили новый геймплейный трейлер, в котором показали динамические перестрелки, жесткие столкновения и стилистику, вдохновленную гонконгским кинематографом, пишет Eurogamer.

Чем заинтересует Better Than Dead?

Проект впервые анонсировали еще в прошлом году. Игра сразу привлекла внимание благодаря фотореалистичной графике и популярному сегодня bodycam-формату – когда камера событий имитирует съемку с нагрудной камеры, создавая эффект максимального присутствия.

Это направление стало особенно популярным после успеха шутера Bodycam, трейлер которого в свое время быстро стал вирусным в сети. Better Than Dead продолжает эту тенденцию, но делает ставку не только на реалистичную подачу, но и на особую атмосферу.

Главное отличие игры – стилистика классических гонконгских боевиков. Разработчики прямо вдохновлялись работами таких режиссеров, как Джон Ву и Юань Хэпин. Именно поэтому в игре акцент сделан на напряженных перестрелках, быстрых решениях и кинематографической жесткости боев.

На странице игры в Steam указано, что период раннего доступа продлится примерно от шести до двенадцати месяцев. В это время разработчик планирует активно дорабатывать проект, учитывая отзывы игроков.

Несмотря на статус Early Access, стартовая версия уже будет содержать полноценную сюжетную кампанию, поэтому игроки получат достаточно контента уже на релизе. После полного выхода в игре появится более сложный режим под названием For Heaven, дополнительные уровни и настоящая концовка истории, которая станет доступной только в финальной версии.

Авторы описывают Better Than Dead как игру, построенную вокруг напряжения и мгновенных решений. Они отмечают, что сознательно убрали все лишнее, оставив главное – движение, реакцию и точность выполнения. Схватки должны быть короткими, жесткими и без права на ошибку, где каждое неправильное решение дорого стоит, а победа чувствуется заслуженной.