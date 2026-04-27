Рекордную попытку провели на тренировочной базе команды FUT Esports в Стамбуле. Весь процесс проходил при участии официального представителя Guinness World Records, который контролировал соблюдение всех правил и требований организации. После проверки результат был полностью подтвержден, пишет 24 Канал.

Как удалось установить рекорд?

Для установления рекорда спортсмен использовал мышь Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE. Особенностью гаджета является технология Haptic Inductive Trigger System (HITS), которая позволяет существенно сократить задержку нажатия – до 30 миллисекунд. Это обеспечивает более быструю реакцию, точность и стабильность во время игры и соревнований, и именно это помогло спортсмену нажать 760 кликов за 60 секунд.

Сам киберспортсмен отметил, что разница между обычной офисной мышью и профессиональной игровой моделью оказалась очень ощутимой. По его словам, со стандартной мышью он не мог превысить примерно 550 кликов в минуту, тогда как с PRO X2 SUPERSTRIKE во время тестов стабильно показывал более 750 нажатий.

Yiğit "Yigox" Arslan установил рекорд по количеству кликов мыши в минуту / Фото Logitech

Как изменилось отношение людей к киберспорту?

На фоне этого рекорда Logitech G также обнародовала результаты международного исследования об отношении людей к киберспорту как профессии.

Опрос проводился совместно с исследовательской компанией Censuswide среди 18 тысяч респондентов из 12 стран мира, среди которых США, Великобритания, Германия, Китай и Южная Корея.

Согласно результатам, 54% опрошенных в мире уже воспринимают киберспорт как полноценный профессиональный путь. Среди представителей поколения Z этот показатель еще выше – 67%.

Также 8% респондентов заявили, что выбрали бы карьеру профессионального геймера, если бы имели возможность начать свой путь заново. Среди младшей аудитории Gen Z этот показатель возрастает до 15%, что свидетельствует об изменении взглядов на современные профессии и карьерные перспективы.

На профессиональном уровне все большее значение имеет именно техническая составляющая – скорость отклика, точность и стабильность работы оборудования. Именно эти параметры становятся критически важными для киберспортсменов, где даже несколько миллисекунд могут повлиять на результат матча.