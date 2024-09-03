Monte залишилися без наставника – легендарний тренер покинув команду з CS 2

Українська організація Monte повідомила, що тренер колективу з Counter-Strike 2 покидає команду після понад 1,5 року співпраці. Про ймовірну причину рішення – у матеріалі.

"Monte Gang" попрощався з Сергієм "lmbt" Бежановим, який став творцем найбільших успіхів в історії організації.

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"Ламич" покинув Monte

Хоча причина розриву стосунків не називається конкретно, останні результати команди бажали кращого, а позитивної тенденції так і не вимальовувалося.

Останньою краплею як для колективу, так і для Сергія міг стати не вихід в основну стадію європейського RMR, а отже пропуск шанхайського Мейджора.

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Втім, Monte вдячні Бежанову за співпрацю та випустили чуттєвий триб'ют про перебування того на чолі складу з CS 2.

Відео присвячене lmbt – дивитися ролик

У нас була шалено вибоїста дорога в @Monte_Esports і це були чудові американські гірки, я вдячний кожному гравцеві, з яким я працював тут, так само як і кожному співробітнику. Я щиро вірю, що цей склад буде зростати й опиниться там, де має бути. І незабаром я знайду нову роботу,

– прокоментував відхід сам тренер.

У своїх соцмережах, чинні гравці колективу також подякували Бежанову за співпрацю та розповіли як багато навчилися від професіонала своєї справи та людини, яка "живе Counter-Strike".

Я неймовірно вдячний за 1,5 року, проведені з @LMBT_CSGO в Monte. Разом ми вийшли на мій перший мейджор і мали багато інших дивовижних перемог і моментів. Він був невіднятною частиною цього проєкту, і без нього ми не змогли б досягти того, чого досягли,

– написав kRaSnaL.

Відхід "Ламича" залишив його тезку – Сергія "DemQQ" Демченка єдиним українцем у складі Monte з CS 2, адже усі інші активні учасники команди є громадянами Польщі.