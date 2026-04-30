Hogwarts Legacy стала безкоштовною в Epic Games Store, але треба спішити

Epic Games Store повернув безкоштовну роздачу Hogwarts Legacy, приурочивши її до ювілею кінофраншизи про Гаррі Поттера. Акція триватиме лише кілька днів і має обмеження за регіонами.

Подію приурочили до 25-річчя кінофраншизи "Гаррі Поттер", і це вже друга подібна акція за останній час, розповідає 24 Канал.

Наприкінці 2025 року гру вже робили безкоштовною, але тоді роздача тривала лише 24 години – через це багато охочих не встигли скористатися пропозицією. Тепер у гравців з'явився ще один шанс, хоча він також обмежений у часі.

Як отримати Hogwarts Legacy безкоштовно?

Щоб отримати гру, достатньо перейти на її сторінку в магазині Epic Games Store та натиснути кнопку "Отримати". Після активації вона назавжди залишається у бібліотеці користувача.

На відміну від стандартних щотижневих безкоштовних ігор, цього разу акція діє лише три доби. Вона завершиться 3 травня о 18:00 за київським часом, тож зволікати не варто.

Про що взагалі Hogwarts Legacy?

Події Hogwarts Legacy розгортаються у всесвіті школи чарів і чаклунства Гоґвортс. Гравець бере на себе роль студента, який володіє ключем до давньої та небезпечної таємниці, здатної змінити долю магічного світу.

Гра вийшла у лютому 2023 року одразу на ПК (зокрема в Steam та Epic Games Store), а також на консолях PlayStation і Xbox нового покоління. Згодом її адаптували для PS4, Xbox One та Nintendo Switch.

Успіх гри та продовження

Феномен Hogwarts Legacy став одним із найгучніших у сучасній індустрії. Уже в перші два тижні після релізу гра розійшлася тиражем понад 12 мільйонів копій, повідомляло видання Business Wire. Це принесло компанії близько 850 мільйонів доларів виручки, встановивши рекорд для Warner Bros. Games.

Далі темпи продажів лише зростали. За підсумками 2023 року проєкт розійшовся накладом понад 22 мільйони копій і став найбільш продаваною грою року, за інформацією Variety. У 2024-му продажі перевищили 30 мільйонів, а вже до кінця 2025 року сягнули позначки у 40 мільйонів копій по всьому світу. Це дозволило грі увійти до числа найуспішніших релізів покоління та закріпитися серед бестселерів індустрії.

На тлі успіху гри інтерес до всесвіту різко зріс – трафік тематичних сайтів збільшився приблизно на 300% у перші тижні після запуску. Саме цей результат вплинув на стратегію компанії, яка вирішила активніше розвивати франшизу у відеоіграх.

Не дивно, що продовження стало одним із пріоритетів для Warner Bros. Discovery. Восени 2024 року в компанії прямо заявили, що Hogwarts Legacy 2 бути – сиквел входить до числа ключових проєктів на найближчі роки. Розробкою знову займається студія Avalanche Software. Згодом гра отримала дату виходу, і це буде не просто випадковий день.

За наявною інформацією, нова частина може бути пов'язана з майбутнім серіалом про Гаррі Поттера від HBO – розробники навіть координують окремі сюжетні елементи між проєктами, повідомляло Variety. Hogwarts Legacy не лише стала комерційним хітом, а й фактично перезапустила інтерес до ігрового напрямку "Гаррі Поттера".