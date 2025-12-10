У Microsoft Flight Simulator з'явилося 40 локацій одного з найкращих серіалів сучасності

Microsoft Flight Simulator 2024 отримав несподіване безкоштовне доповнення на основі популярного серіалу Netflix Stranger Things. Гравці можуть досліджувати вигадане місто Хокінс в штаті Індіана на гелікоптері Bell UH-1H Huey, виконувати сюжетні завдання та відвідувати культові локації з серіалу. Розширення вже доступне у внутрішньоігровому магазині на всіх платформах.

Що пропонує безкоштовне доповнення Stranger Things?

Нове розширення Stranger Things Expansion можна завантажити безпосередньо через внутрішній магазин симулятора. Воно додає повністю відтворене місто Хокінс, яке перебуває під блокуванням через надприродні загрози. Гравцям доручено керувати військовим гелікоптером Bell UH-1H Huey та допомагати місцевим жителям справлятися з небезпеками, які зруйнували їхнє місто, пише 24 Канал з посиланням на VGC.

Розширення включає п'ять основних місій під керівництвом Мюррея Баумана, одного з персонажів серіалу, йдеться на сторінці новин Xbox. Завдання охоплюють підозрілі операції з постачанням, небезпечні погоні та екстрені рятувальні місії. Розробники обіцяють насичений ґеймплей без спойлерів, натякаючи на напружені моменти, характерні для атмосфери серіалу.

Окрім сюжетних місій, доповнення пропонує 40 локацій із Stranger Things, які можна відвідати у вільному режимі польоту та сфотографувати в спеціальному фоторежимі. Серед них торговий центр Starcourt Mall, середня школа Хокінса, національна лабораторія Хокінса, міське звалище, аркада Palace Arcade, відеопрокат Family Video, озеро Lovers Lake та зловісний будинок Кріла.

Деякі з локацій серіалу "дивні дива" у Microsoft Flight Simulator 2024 / Фото Microsoft

Microsoft Flight Simulator 2024 вийшов на PS5 цього тижня, після виходу на Xbox та ПК рік тому. За словами керівника проєкту Microsoft Flight Simulator Йорга Ноймана, саме він ініціював ідею виходу гри на PlayStation 5. Раніше Xbox відхиляв пропозицію портувати серію на консолі конкурентів, поки хтось із Sony не виявив зацікавленість. Нойман вважає, що це рішення запустило лавину ексклюзивів Xbox на платформі PlayStation.

Таким чином безкоштовне доповнення Stranger Things тепер доступне на Xbox Series X/S, PC, PlayStation 5, Steam та хмарних платформах для всіх власників оновленої версії симулятора.