Усі шанувальники відеоігор полюбляють розпродажі зі знижками та роздачі безплатних ігор. Під час таких тематичних подій можна придбати омріяну гру за зниженою ціною чи просто поповнити свою колекцію черговим цікавим проєктом. Ми на Games24 зібрали для вас найкращі подібні пропозиції за останній тиждень з офіційних крамниць. Також можна ознайомитися зі схожою добіркою за минулий тиждень, бо деякі акції ще досі актуальні.

Добірка за минулий тиждень Знижки в Steam, PS Store та Microsoft Store: найкращі пропозиції за останній тиждень

Steam

У фірмовій крамниці Valve цього тижня розпочалося одразу кілька цікавих розпродажів. До 14 лютого в цьому сервісі можна придбати зі знижками ігри із серій Mortal Kombat та Far Cry, а також проєкти компанії Wargaming. А лише 24 лютого завершиться розпродаж відеоігор від видавництва 2K Games.

Також Steam оновив й сторінку зі щотижневим розпродажем, а тому нові пропозиції можна пошукати й там. З цікавого ще варто відзначити, що до 14 лютого всі користувачі цього сервісу можуть безплатного зіграти в такі відеоігри: XCOM 2, RiMS Racing та Grounded.

Зі знижкою можна придбати такі відеоігри:

Mortal Kombat X – 69 гривень (-75%)

Far Cry 5 – 183 гривні (-80%)

Wargaming Publisher Weekend: 4-in-1 Bundle – 90 гривень (-95%)

NBA 2K22 – 412 гривень (-67%)

Sid Meier's Civilization VI – 78 гривень (-85%)

Borderlands 3 – 169 гривень (-80%)

XCOM: Enemy Unknown – 72 гривні (-75%)

Mafia 2: Definitive Edition – 374 гривні (-50%)

Disco Elysium The Final Cut – 191 гривня (-60%)

Heavy Rain – 161 гривня (-50%)

XCOM 2 / Фото з крамниці Steam

Microsoft Store

У крамниці Microsoft Store цього тижня стартувало одразу три невеликих розпродажі. Перший присвячений іграм від 2K Games, другий – спортивним проєктам, а третій – детективам. Також додамо, що до 14 лютого всі користувачі фірмового сервісу Microsoft можуть безплатно зіграти в такі відеоігри: Riders Republic, PGA TOUR 2K21 та Valkyria Revolution.

За зниженою ціною для консолей Xbox можна придбати такі ігри:

Borderlands 3 – 15 доларів (-75%)

BioShock: The Collection – 10 доларів (-80%)

Sid Meier's Civilization VI – 9 доларів (-70%)

XCOM 2 Collection – 15 доларів (-85%)

Mafia: Trilogy – 30 доларів (-50%)

Riders Republic – 30 доларів (-50%)

FIFA 22 Ultimate Edition – 50 доларів (-50%)

NBA 2K22 NBA 75th Anniversary Edition – 50 доларів (-50%)

Disco Elysium The Final Cut – 26 доларів (-35%)

Sherlock Holmes Chapter One – 34 долари (-35%)

FIFA 22 / Фото з крамниці Microsoft Store

PlayStation Store

У сервісі PS Store цього разу стартував невеликий розпродаж доповнень з назвою "Більше вражень", який завершиться лише 24 лютого. Також власники цієї крамниці оголосили, що з 12 по 14 лютого всі користувачі консолей PlayStation зможуть безплатно грати в мультиплеєр без підписки PS Plus.

Ось лише деякі вигідні пропозиції нової акції:

Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds – 244 гривні (-50%)

Resident Evil 7: End of Zoe – 195 гривень (-60%)

Kingdom Come: Deliverance DLC Collection – 259 гривень (-60%)

HITMAN 3 Deluxe Pack – 720 гривень (-35%)

Fallout 4 Season Pass Bundle – 699 гривень (-50%)

Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds / Фото з крамниці PS Store

Інші пропозиції

У фірмовій крамниці Nintendo цього тижня розпочався розпродаж ігор з назвою "Лютневий фестиваль". Завершиться він лише 20 лютого, а загалом зараз тут можна придбати зі знижками понад тисячу проєктів.

А в крамниці Epic Games Store тривають традиційні роздачі відеоігор. Цього тижня тут можна безплатно отримати пригодницьку гру Windbound. А вже наступного разу в цій крамниці можна буде забрати кооперативну відеогру Brothers: A Tale of Two Sons.

Трейлер відеогри Windbound: відео