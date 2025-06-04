У Steam можна безкоштовно забрати похмуру стратегію з гарними відгуками

Steam продовжує тішити користувачів безкоштовними відеоіграми й цього разу на платформі можна отримати моторошну покрокову стратегію з елементами рольової гри та гарними відгуками.

Усі користувачі Steam можуть безплатно отримати інді-відеогру Hellslave, повідомляє 24 Канал.

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Чергова безплатна забавка в Steam

Після цікавого поєднання Plague Inc та Vampire Survivors, черговою безкоштовною грою в Steam став інді-проєкт у жанрі "Dungeon Crawler", де гравцям доводиться укласти угоду з Дияволом аби відбити атаку демонів на їхній світ.

Завдяки цій пекельній угоді, герої можуть використовувати "потужні демонічні здібності", що допомагає у дослідженні химерних локацій гри та боях.

Hellslave була випущена у Steam у 2022 році й хоча не отримала великої слави, рейтинг рецензій на платформі тримається на відмітці "дуже схвальні" (80% позитивних з 862 відгуків на момент написання матеріалу).

Трейлер гри – дивіться відео

На честь анонсу продовження Hellslave 2: Judgment of the Archon, яке зараз знаходиться в розробці, оригінальний проєкт зробили безплатним до 16 червня.

Хоча жанр гри та сам ігровий процес доволі специфічний, те, що його можна випробувати безкоштовно є великим плюсом та справді може піти на користь майбутньому сиквелу.