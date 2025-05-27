Користувачі Steam можуть безплатно отримати нового "клона" хітової Vampire Survivors під назвою Bioprototype, але лише протягом обмеженого часу, інформує 24 Канал.

До теми На ПК можна отримати одразу 6 безплатних відеоігор у Steam, Epic Games Store та GOG

Новий погляд на звичний геймплей

Emprom Game випустила гру у Steam 19 травня 2025 року, але через проблеми на стороні видавця гру довелося тимчасово видалити з магазину.

Повернувшись, вона отримала безплатний статус і буде такою аж до 20 липня.

Bioprototype пропонує новий погляд на ігровий процес, добре знайомий шанувальникам кращої інді-гри 2022 року. Однак замість керування унікальними бійцями, гравець візьме під контроль прототип організму, який повинен мутувати та еволюціонувати, щоб вижити.

Трейлер гри – дивіться відео

Для боротьби проти спор, комахоподібних істот та інших ворожих організмів, гравцю доступні 24 "персонажі" та 80 різних органів у якості модифікаторів для створення непереможних "білдів".

На момент написання матеріалу гра має рейтинг рецензій Steam на рівні "дуже схвальні", тож не пропустіть момент скористатися "халявою".