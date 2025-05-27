Пользователи Steam могут бесплатно получить нового "клона" хитовой Vampire Survivors под названием Bioprototype, но только в течение ограниченного времени, информирует 24 Канал.

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Новый взгляд на привычный геймплей

Emprom Game выпустила игру в Steam 19 мая 2025 года, но из-за проблем на стороне издателя игру пришлось временно удалить из магазина.

Вернувшись, она получила бесплатный статус и будет таковой вплоть до 20 июля.

Bioprototype предлагает новый взгляд на игровой процесс, хорошо знакомый поклонникам лучшей инди-игры 2022 года. Однако вместо управления уникальными бойцами, игрок возьмет под контроль прототип организма, который должен мутировать и эволюционировать, чтобы выжить.

Трейлер игры – смотрите видео

Для борьбы против спор, насекомоподобных существ и других враждебных организмов, игроку доступны 24 "персонажа" и 80 различных органов в качестве модификаторов для создания непобедимых "билдов".

На момент написания материала игра имеет рейтинг рецензий Steam на уровне "очень положительные", поэтому не упустите момент воспользоваться "халявой".