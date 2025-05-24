Epic Games Store продолжает радовать геймеров бесплатными раздачами качественных видеоигр, но на этот раз и Steam и GOG есть что предложить, информирует 24 Канал.

Интересно Microsoft добавила в Game Pass более 60 классических игр Activision

Бесплатные игры в Steam

На платформе Valve можно получить сразу 2 проекта.

Среди них есть интересная стратегия Warhammer 40K: Gladius – Relics of War, которая имеет рейтинг рецензий "очень положительные" (81% положительных из почти 15 тысяч рецензий) и будет бесплатной до 26 мая.

Трейлер игры – смотрите видео

Также можно бесплатно добавить в свою библиотеку инди-игру Mouthole, которую достаточно сложно описать словами. Проект точно понравится ценителям артхауса.

Трейлер Mouthole – посмотрите ролик

Бесплатная игра в GOG

Магазин Good Old Games также решил порадовать фанатов вселенной Warhammer 40K.

На платформе от CDPR до 29 мая у вас есть шанс на "халяву" забрать олдскульную стратегию 1999 года Warhammer 40K: Rites of War.

Трейлер игры – смотрите видео

Бесплатное трио в EGS

В свою очередь в Epic Games Store до 29 мая продолжается раздача сразу трех проектов.

Среди них зажигательный экшн о работнике доставки с темным прошлым – Deliver At All Costs.

Трейлер необычного симулятора – смотрите видео

Инди-игрушка в ретро стиле, которая позволяет игроку примерить на себя роль гигантского монстра вроде Годзиллы – Gigapocalypse.

Трейлер игры – посмотрите видео

И наконец Sifu – известный хардкорный экшн, который сочетает соулзлайк и атмосферу японских фильмов в неповторимый симулятор боевых искусств.

Трейлер Sifu – смотрите ролик

Поэтому, не упустите шанс пополнить собственную игровую библиотеку качественными проектами.