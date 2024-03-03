Steam не має регулярних роздач безплатних ігор, тому геймери завжди щасливі, коли якийсь проєкт стає безкоштовним на цифровому майданчику від Valve, повідомляє 24 Канал.

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У той час як Epic Games Store тішить користувачів "дармовими" іграми щочетверга, у Steam такі випадки зазвичай стаються в рамках рекламних кампаній для сиквелів проєктів чи навіть інших ігор студії.

Цього разу подібна доля спіткала гру Space Crew: Legendary Edition від студії Runner Duck, яку можна безкоштовно отримати до 14 березня.

Таким чином розробники планують підігріти інтерес до майбутнього сиквелу – Badlands Crew, який планується до релізу пізніше цього року.

Трейлер Space Crew – дивитися відео

Space Crew – це "легендарно складна однокористувацька гра-симулятор стратегічного виживання", принаймні саме так написано на сторінці проєкту в Steam.

Ігровий процес полягає в тому, що гравці збирають екіпаж, налаштовують космічний корабель та подорожують всесвітом, попутно потрапляючи в усякі халепи та відбиваючись від інопланетних загроз.

Варто також зазначити, що гра наразі має оцінку рецензій у "переважно схвальні" з понад 1800 відгуками користувачів (77% з яких є позитивними).

Майбутнє продовження матиме подібний ігровий процес, але змінить науково-фантастичний сетинг на постапокаліптичну атмосферу на кшталт всесвіту Шаленого Макса.

Трейлер Badlands Crew – дивитися відео

Тож розробники з Runner Duck сподіваються, що така щедрість підігріє інтерес геймерів до їх майбутнього проєкту.