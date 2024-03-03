У Steam безплатно роздають космічну гру з вельми позитивними відгуками

Користувачі Steam можуть цілком безкоштовно отримати цікавий космічний симулятор з елементами рогалика, який до того ж має "переважно схвальні" відгуки та коштує 509 гривень.

Steam не має регулярних роздач безплатних ігор, тому геймери завжди щасливі, коли якийсь проєкт стає безкоштовним на цифровому майданчику від Valve, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Скільки можна заробити завдяки відеоіграм: п'ять найбагатших кіберспортсменів світу

У той час як Epic Games Store тішить користувачів "дармовими" іграми щочетверга, у Steam такі випадки зазвичай стаються в рамках рекламних кампаній для сиквелів проєктів чи навіть інших ігор студії.

Цього разу подібна доля спіткала гру Space Crew: Legendary Edition від студії Runner Duck, яку можна безкоштовно отримати до 14 березня.

Таким чином розробники планують підігріти інтерес до майбутнього сиквелу – Badlands Crew, який планується до релізу пізніше цього року.

Трейлер Space Crew – дивитися відео

Space Crew – це "легендарно складна однокористувацька гра-симулятор стратегічного виживання", принаймні саме так написано на сторінці проєкту в Steam.

Ігровий процес полягає в тому, що гравці збирають екіпаж, налаштовують космічний корабель та подорожують всесвітом, попутно потрапляючи в усякі халепи та відбиваючись від інопланетних загроз.

Варто також зазначити, що

Майбутнє продовження матиме подібний ігровий процес, але змінить науково-фантастичний сетинг на постапокаліптичну атмосферу на кшталт всесвіту Шаленого Макса.

Трейлер Badlands Crew – дивитися відео

Тож розробники з Runner Duck сподіваються, що така щедрість підігріє інтерес геймерів до їх майбутнього проєкту.