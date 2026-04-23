У Steam безкоштовно віддають гру 2025 року з відкритим світом

На платформі Steam проходить обмежена роздача відеогри з відкритим світом, яка пропонує доволі цікаве поєднання механік та має багатокористувацький режим.

На превеликий жаль для геймерів, безплатні ігри у Steam найчастіше є інді-проєктами, які втім все одно приємно отримати, не заплативши ні копійки, інформує 24 Канал.

Нова безплатна гра в Steam пропонує відкритий світ?

SurrounDead Poly Construction – це проєкт авторства студії LivingEveryday, який наразі перебуває в дочасному доступі, інформує Gamerant.

Забавка є цікавою сумішшю жанрів, а самі розробники ідентифікують її як "пригодницьку гру з елементами виживання у відкритому світі", йдеться у Steam.

При цьому велика частка ігрового процесу зосереджена на розв'язанні головоломок, зборі правильних ресурсів та крафті.

Скриншот з гри / Фото зі Steam

Мета гравців – пробратися крізь будівництво, околиці якого кишать живими мерцями.

Аби цього досягти, як вже згадувалося, доведеться збирати ресурси, сторювати та покращувати зброю, спорядження чи навіть окремі будівлі.

На додачу, SurrounDead Poly Construction має багатокористувацький режим, який дозволяє проходити рівні разом з друзями.

Гра буде безплатною в Steam до 20:00 за київським часом 25 квітня.

