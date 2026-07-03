Нічні кошмари у подарунок: розробники Nightbell та Drive Me to Hell роздають свої ігри безплатно

ПК-геймери, які люблять жанр горорів, можуть абсолютно безплатно стати власниками двох цікавих інді-проєктів – Nightbell та Drive Me to Hell. Щоправда, діяти доведеться швидко.

Світ інді-ігор знову радує любителів гострих відчуттів щедрими пропозиціями. Цього разу користувачі ПК мають можливість поповнити свої бібліотеки двома самобутніми проєктами, інформує 24 Канал.

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Де шукати безплатні горори для ПК?

Поки великі корпорації змагаються за увагу гравців гучними анонсами, незалежні розробники спробують залучити аудиторію приємними подарунками.

Власники ПК отримали можливість назавжди залишити у своїх колекціях два атмосферні горори.

Щоправда, що дарують їх не на звичайних майданчиках на кшталт Steam чи Epic Games Store, а через незалежну платформу itch.io.

Які ігри стали тимчасово безкоштовними?

Першим претендентом на місце на вашому жорсткому диску є проєкт під назвою Nightbell від студії TrueGames.

Цей химерний симулятор ходьби від першої особи переносить гравця в атмосферу святвечора, який раптово перетворюється на справжній нічний жах. Сюжет розповідає про маленького хлопчика, який залишився вдома з мамою. Після казки на ніч про відьму з дзвіночком дитина прокидається від знайомого дзвону та виявляє, що мати зникла, а в будинку оселилося щось жахливо схоже на неї.

Nightbell – досить коротка гра, а її проходження займає приблизно 30 хвилин.

Трейлер гри: дивіться відео

Оглядачі відзначають, що попри куцу тривалість, проєкт встигає створити густу атмосферу жаху.

Якщо перша половина гри фокусується на поступовому нагнітанні напруги, то друга стає значно страшнішою, пропонуючи моменти, здатні заскочити зненацька навіть досвідчених фанатів жанру. Nightbell доступна безплатно на itch.io до 12 липня.

Ще одним подарунком для геймерів стала Drive Me to Hell від MadBug Studio. Ця гра поєднує симулятор водіння та сюрреалістичний жах.

Проєкт виділяється своєю візуальною стилістикою: низькополігональна графіка нагадує епоху першої PlayStation, що додає подіям особливої моторошності.

Гравець керує автомобілем, намагаючись дістатися додому крізь примарні видіння та демонічні перешкоди. Будь-яка зупинка може стати фатальною.

Трейлер проєкту: перегляньте ролик

Цікаво, що багато гравців у Steam сприйняли цю гру як похмуру алегорію на тему водіння у нетверезому стані. Проходження займає від 20 до 40 хвилин, а забрати безплатну копію можна буде до 6 липня.