Коли вийде Control Resonant?

Подія State of Play стала місцем гучного анонсу від фінської студії Remedy Entertainment. Розробники підтвердили, що Control Resonant, довгоочікуване продовження хіта 2019 року, вийде у четвер, 24 вересня 2026 року. Ця дата ставить гру в епіцентр справжнього "затору" серед проєктів ААА-класу, адже протягом однієї доби відбудуться релізи Silent Hill: Townfall від Konami та Onimusha: Way of the Sword від Capcom. Про це пише видання Wccftech.

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Control Resonant є кульмінацією всього, що я коли-небудь хотів створити,

– прокоментував креативний директор проєкту Мікаель Касурінен.

Головною несподіванкою сиквелу стала зміна ігрового персонажа. Попри те, що Джессі Фейден залишається центральною фігурою сюжету, грати за неї цього разу не дозволять. Роль єдиного ігрового героя перейшла до її брата Ділана.

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Це рішення виглядає як радикальна зміна ролей: у першій частині Ділан виступав антагоністом, перебуваючи під впливом ворожої сили Гісс. Після того, як Джессі очистила його розум, він провів довгі роки в комі, замкнений у власній свідомості. Сюжет Resonant починається з моменту його пробудження у світі, який він зовсім не розуміє, а його сестра Джессі загадково зникла.

Розробники описують Ділана як людину, яка ніколи по-справжньому не володіла власним життям. Його ще дитиною забрало Федеральне бюро контролю, потім була інституціоналізація та одержимість Гіссами. Тепер, ставши вільним, він мусить знайти відповідь на екзистенційне питання: ким він є насправді?

Динаміка між братом і сестрою стане дзеркальним відображенням першої гри. Якщо раніше Джессі рухала історію, а Ділан впливав на неї ззовні, то тепер саме він пробивається крізь події, тоді як дії та відсутність Джессі визначають його шлях.

Трансформація жанру

Жанрова трансформація проєкту також привертає увагу. На відміну від оригіналу, Control Resonant більше тяжіє до жанру рольової гри (RPG) з елементами Hack and Slash та відкритим світом.

Гравцям обіцяють знайомі психологічні трилери та сюрреалістичні бої, але з акцентом на ближній бій та розвиток характеристик героя. Для прихильників наукової складової всесвіту є гарна новина: у трейлері помітили повернення доктора Каспера Дарлінга, харизматичного вченого, який з'являвся у відеозаписах першої частини.

Трейлер Control Resonant: дивіться відео

Нові технології вже тут

Технічна сторона гри обіцяє бути передовою. На персональних комп'ютерах розробники реалізували підтримку технології DLSS 4.5 та трасування шляху (path tracing). Ті гравці, чиє обладнання не відповідає високим вимогам, зможуть скористатися хмарним сервісом GeForce NOW.

Користувачі PlayStation 5 вже можуть оформити попереднє замовлення. Цифрове делюкс-видання надасть доступ до гри на 48 годин раніше офіційного релізу, а також включатиме цифровий артбук та унікальний костюм для головного героя.

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Гру не продаватимуть у Росії

Але це ще не всі хороші новини, адже, як помітив користувач X @GolLelouch, Control Resonant не планують продавати в Росії. Офіційна інформація свідчить, що "пакет не має встановленої ціни" у РФ, а також його не можна активувати, придбати або використовувати в Росії.

Хоча варто зазначити, гра матиме офіційний російський переклад і субтитри (без озвучування). Українська також присутня відразу на релізі.

Висока конкурентція

Окрім конкуренції з Silent Hill та Onimusha, студії доведеться змагатися за увагу аудиторії з Grand Theft Auto 6, реліз якої запланований на близькі дати, нагадує TheGamer. Проте автори впевнені в успіху, адже Control Resonant має дослідити глибину травматичного минулого героїв та вагу їхніх надприродних здібностей.