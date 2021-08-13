Безплатні ігри в Epic Games Store та Origin: добірка найкращих пропозицій за останній тиждень

Цього тижня в Steam стартував масштабний розпродаж ігор від Bethesda Softworks. А в сервісах Origin та Epic Games Store вже зараз можна безплатно отримати одразу чотири відеогри.

Усі шанувальники відеоігор полюбляють розпродажі зі знижками та роздачі безплатних відеоігор. Під час таких тематичних подій можна придбати омріяну гру за зниженою ціною чи просто поповнити свою колекцію черговим цікавим проєктом. Ми на Games24 зібрали для вас найкращі подібні пропозиції за останній тиждень з офіційних крамниць. Також можна ознайомитися зі схожою добіркою за минулий тиждень, бо деякі акції ще досі актуальні.

Добірка за минулий тиждень Масштабні розпродажі в Steam та PS Store: добірка найкращих пропозицій за останній тиждень

Steam

Цього тижня у фірмовій крамниці Valve стартував масштабний розпродаж відеоігор від компанії Bethesda Softworks. Вигідних пропозицій дійсно чимало, а завершиться ця тематична акція лише 25 серпня. Також у цій крамниці зараз можна придбати зі знижками різноманітні файтинги (до 16 серпня) та шутери від компанії Electronic Arts (до 23 серпня).

З цікавого ще можна відзначити, що до 16 серпня всі користувачі цього сервісу можуть безплатно зіграти в PUBG, Payday 2 та Battlefield 4. Також Steam оновив сторінку зі щотижневим розпродажем, а тому вигідні пропозиції можна пошукати й там.

Зі знижкою можна придбати такі відеоігри:

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition – 416 гривень (-60%)

Fallout 4 – 139 гривень (-60%)

Wolfenstein II: The New Colossus – 209 гривень (-70%)

Prey – 194 гривні (-70%)

DOOM Eternal – 200 гривень (-75%)

RAGE 2 – 194 гривні (-70%)

Street Fighter V – 179 гривень (-70%)

Tekken 7 – 135 гривень (-75%)

Crysis 3 – 199 гривень (-75%)

Battlefield: Hardline – 299 гривень (-75%)

Titanfall 2 – 239 гривень (-70%)

Europa Universalis IV – 95 гривень (-80%)

Football Manager 2021 – 399 гривень (-60%)

Disco Elysium The Final Cut – 287 гривень (-40%)

Darkest Dungeon – 32 гривні (-80%)

Fallout 4 / Фото з крамниці Steam

Інші пропозиції

У фірмовій крамниці Microsoft цього тижня стартував вищезгаданий розпродаж ігор від Bethesda Softworks, а також зараз тут можна придбати зі знижками різноманітні доповнення до відеоігор.

Також цього тижня компанія Electronic Arts доволі неочікувано запустила роздачу одразу трьох старих відеоігор. До 3 вересня в сервісах Origin та GOG можна безплатно отримати наступні проєкти: Syndicate Wars, Syndicate Plus, та Ultima Underworld 1+2.

А в крамниці Epic Games Store продовжуються класичні роздачі ігор. До 19 серпня в цьому сервісі можна безплатно отримати відеогру Rebel Galaxy. А вже наступного тижня в цій крамниці можна буде забрати одразу два проєкти: платформер Yooka-Laylee та шутер Void Bastards.

Трейлер відеогри Rebel Galaxy: відео