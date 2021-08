Усі шанувальники відеоігор полюбляють розпродажі зі знижками та роздачі безплатних відеоігор. Під час таких тематичних подій можна придбати омріяну гру за зниженою ціною чи просто поповнити свою колекцію черговим цікавим проєктом. Ми на Games24 зібрали для вас найкращі подібні пропозиції за останній тиждень з офіційних крамниць. Також можна ознайомитися зі схожою добіркою за минулий тиждень, бо деякі акції ще досі актуальні.

Steam

У крамниці Steam цього тижня знову стартувало одразу кілька тематичних акцій. До 9 серпня в цьому сервісі можна придбати зі знижками відеоігри серії Worms та Call of Duty. А вже 10 серпня завершиться розпродаж автосимуляторів від компанії Electronic Arts. Також зараз у фірмовій крамниці Valve можна придбати за зниженою ціною ігри серії Borderlands (до 13 серпня), XCOM (до 19 серпня) та Street Fighter (до 20 серпня).

З цікавого ще варто відзначити розпродажі відеоігор від THQ Nordic (до 9 серпня), Microids (до 11 серпня) та Frogwares (до 16 серпня). Також Steam оновив й сторінку зі щотижневим розпродажем, тому нові пропозиції можна пошукати й там.

Зі знижкою можна придбати такі відеоігри:

Worms Rumble – 129 гривень (-50%)

Worms W.M.D – 119 гривень (-80%)

Call of Duty: WWII – 804 гривні (-50%)

Need for Speed Hot Pursuit Remastered – 519 гривень (-35%)

DiRT 5 – 209 гривень (-70%)

Borderlands 3 – 280 гривень (-67%)

XCOM 2 – 169 гривень (-75%)

XCOM: Chimera Squad – 199 гривень (-50%)

Street Fighter V Champion Edition – 565 гривень (-25%)

Gothic 3 – 42 гривні (-75%)

Asterix & Obelix XXL: Romastered – 189 гривень (-50%)

Syberia 3 – 56 гривень (-85%)

Frogwares Ultimate Collection – 597 гривень (-75%)

Serious Sam 3: BFE – 47 гривень (-90%)

Arma 3 Apex Edition – 489 гривень (-74%)

Serious Sam 3: BFE / Фото з крамниці Steam

PlayStation Store

У фірмовій крамниці Sony поки триває масштабний літній розпродаж, а цього тижня відбулася своєрідна ротація пропозицій. Тому зараз в PS Store можна придбати зі знижками понад тисячу різноманітних проєктів. Завершиться цей розпродаж лише 18 серпня, а з всіма пропозиціями можна ознайомитися за цим посиланням.

Ось лише деякі вигідні пропозиції нової акції:

Assassin's Creed Valhalla – 1082 гривні (-43%)

The Last of Us Part II – 899 гривень (-25%)

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition – 869 гривень (-70%)

Star Wars Jedi: Fallen Order – 799 гривень (-50%)

Persona 5 Royal – 809 гривень (-55%)

Borderlands 3 Ultimate Edition – 1299 гривень (-50%)

Metro Exodus – 419 гривень (-65%)

The Last of Us Part II / Фото з крамниці PlayStation Store

Інші пропозиції

У фірмовій крамниці Epic Games продовжуються традиційні роздачі ігор. До 12 серпня в цьому сервісі можна безплатно отримати одразу дві відеогри: A Plague Tale: Innocence та Minit (відбулася заміна). А от наступного тижня можна буде забрати лише одну гру – Rebel Galaxy.

Схожу акцію вирішили провести й представники Amazon, щоправда, лише для користувачів Prime Gaming. Річ у тім, що до 1 вересня передплатники цього сервісу можуть отримати безплатну копію гри Battlefield V.

У Microsoft Store та Ubisoft Store цього тижня стартував розпродаж ігор серії Far Cry. А також можна ще додати, що до 9 серпня всі охочі можуть безплатно зіграти в Far Cry 5 на PC (Ubisoft Connect чи Epic Games Store), PS4, Xbox One та Google Stardia.

Трейлер відеогри Far Cry 5: відео