Усі шанувальники відеоігор полюбляють розпродажі зі знижками та роздачі безплатних відеоігор. Під час таких тематичних подій можна придбати омріяну гру за зниженою ціною чи просто поповнити свою колекцію черговим цікавим проєктом. Ми на Games24 зібрали для вас найкращі подібні пропозиції за останній тиждень з офіційних крамниць. Також можна ознайомитися зі схожою добіркою за минулий тиждень, бо деякі акції ще досі актуальні.

Добірка за минулий тиждень Масштабні розпродажі в Epic Games Store та PS Store: найкращі пропозиції за останній тиждень

Steam

У фірмовій крамниці Valve цього тижня розпочалося одразу кілька цікавих тематичних акцій. До 2 серпня у цьому сервісі можна придбати за зниженою ціною ігри від видавництва Snail Games USA. А також в цей день завершиться розпродаж різноманітних відеоігор про природу. До 4 серпня в Steam зі знижкою можна купити ігри франшизи Sonic the Hedgehog, а до 13 серпня будуть діяти знижки на відеоігри з серії GTA.

З цікавого ще варто відзначити, що в цій крамниці зараз можна придбати за зниженою ціною деякі проєкти від Square Enix (до 11 серпня) та Electronic Arts (до 2 серпня). Також Steam оновив й сторінку зі щотижневим розпродажем, тому нові пропозиції можна пошукати й там.

Зі знижкою можна придбати такі відеоігри:

ARK: Survival Evolved – 125 гривень (-67%)

PixARK – 114 гривень (-76%)

Planet Zoo – 373 гривні (-55%)

Jurassic World Evolution – 289 гривень (-75%)

Ancestors: The Humankind Odyssey – 239 гривень (-60%)

Sonic Mania – 29 гривень (-90%)

Team Sonic Racing – 104 гривні (-90%)

GTA: San Andreas – 22 гривні (-66%)

GTA: San Vice City – 22 гривні (-66%)

Marvel's Avengers – 515 гривень (-40%)

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition – 239 гривень (-86%)

Outriders – 584 гривні (-35%)

Mass Effect Legendary Edition – 1349 гривень (-25%)

The Sims 4 – 299 гривень (-75%)

DayZ – 599 гривень (-40%)

Planet Zoo / Фото з крамниці Steam

Інші пропозиції

Компанія Sony назвала серпневу добірку відеоігор, які безплатно зможуть отримати передплатники PS Plus. З 1 серпня можна буде завантажити наступні проєкти: Hunter's Arena: Legends, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville та Tennis World Tour 2.

Своєю добіркою безплатних ігор поділилася й компанія Microsoft. У серпні передплатники Xbox Live Gold та Xbox Game Pass Ultimate зможуть зіграти в такі відеоігри: Darksiders III, Yooka-Laylee, Lost Planet 3 та Garou: Mark of the Wolves.

У крамниці Epic Games Store продовжуються традиційні роздачі відеоігор. До 5 серпня тут можна безплатно отримати одразу дві гри: шутер Mothergunship та симулятор Train Sim World 2. А наступного тижня у межах цієї акції можна буде забрати також два проєкти: A Plague Tale: Innocence та Speed Brawl.

Наостанок варто ще відзначити, що в крамниці Ubisoft Store цього тижня стартував розпродаж фірмових ігор. До 4 серпня у цьому сервісі можна буде придбати зі знижками до 80% чимало відеоігор та доповнень.

Ось лише деякі вигідні пропозиції нової акції:

Assassin's Creed Valhalla – 615 гривень (-33%)

Far Cry 5 – 184 гривні (-80%)

Watch Dogs: Legion – 366 гривень (-60%)

Anno 1800 – 460 гривень (-50%)

Immortals Fenyx Rising – 412 гривень (-55%)

Assassin's Creed Valhalla / Фото з крамниці Ubisoft Store