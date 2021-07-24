Усі шанувальники відеоігор полюбляють розпродажі зі знижками та роздачі безплатних відеоігор. Під час таких тематичних подій можна придбати омріяну гру за зниженою ціною чи просто поповнити свою колекцію черговим цікавим проєктом. Ми на Games24 зібрали для вас найкращі подібні пропозиції за останній тиждень з офіційних крамниць. Також можна ознайомитися зі схожою добіркою за минулий тиждень, бо деякі акції ще досі актуальні.

Добірка за минулий тиждень Безплатні ігри в GOG та Epic Games Store: добірка найкращих пропозицій за останній тиждень

Epic Games Store

У фірмовій крамниці Epic Games цього тижня стартував масштабний літній розпродаж. До 5 серпня у цьому сервісі можна буде придбати зі знижками до 75% чимало різноманітних відеоігор. Цікаво, що у межах цього розпродажу можна буде безплатно отримати набір для гри Idle Champions, який коштує 24 долари.

Також в Epic Games Store продовжуються традиційні роздачі ігор. До 29 липня у цій крамниці можна буде безплатно отримати наступні проєкти: Defense Grid: The Awakening та Verdun. А наступного тижня у межах цієї акції можна буде забрати також дві відеогри: Mothergunship та Train Sim World 2.

Зі знижкою можна придбати такі відеоігри:

Assassin's Creed: Valhalla – 613 гривень (-33%)

Biomutant – 807 гривень (-10%)

Cyberpunk 2077 – 602 гривні (-33%)

Hitman 3 – 424 гривні (-50%)

Red Dead Redemption 2 – 602 гривні (-33%)

Death Stranding – 719 гривень (-60%)

Watch Dogs: Legion – 366 гривень (-66%)

Outriders – 584 гривні (-35%)

GTA V: Premium Edition – 314 гривень (-50%)

Oddworld: Soulstorm – 496 гривень (-30%)

Biomutant / Фото з крамниці Epic Games Store

PlayStation Store

У крамниці PS Store цього тижня також розпочався масштабний літній розпродаж. До 19 серпня тут можна придбати зі знижками понад тисячу різноманітних проєктів. Варто відзначити, що частина пропозицій буде доступна лише до 5 серпня, а після цієї дати має відбутися своєрідна ротація.

Ось лише деякі вигідні пропозиції нової акції:

Demon's Souls – 1724 гривні (-25%)

Spider-Man Miles Morales – 1274 гривні (-25%)

Bloodborne – 324 гривні (-50%)

Returnal – 1724 гривні (-25%)

Mass Effect Legendary Edition – 1715 гривень (-22%)

It Takes Two – 1049 гривень (-25%)

Sackboy: A Big Adventure – 1419 гривень (-29%)

Disco Elysium: The Final Cut – 839 гривень (-40%)

Uncharted 4: A Thief's End – 324 гривні (-50%)

Call of Duty: Black Ops Cold War – 999 гривень (-50%)

Mass Effect Legendary Edition / Фото з крамниці PS Store

Microsoft Store

У фірмовій крамниці Microsoft цього тижня також стартував масштабний розпродаж. До 5 серпня у цьому сервісі можна буде придбати понад 700 відеоігор зі знижками до 90%. Також у Microsoft Store оновилася сторінка зі щотижневим розпродажем, тому нові пропозиції можна пошукати й там.

За зниженою ціною для консолей серії Xbox можна придбати такі ігри:

Outriders – 39 доларів (-35%)

Mortal Kombat 11 Ultimate – 24 долари (-60%)

Cyberpunk 2077 – 48 доларів (-20%)

Call of Duty: Black Ops Cold War – 30 доларів (-50%)

The Witcher 3 GOTY – 10 доларів (-80%)

Forza Horizon 4 Ultimate Edition – 45 доларів (-55%)

Assassin's Creed Valhalla – 30 доларів (-50%)

GTA V: Premium Edition – 15 доларів (-50%)

Mass Effect Legendary Edition – 45 доларів (-25%)

Biomutant – 54 долари (-10%)

The Witcher 3 / Фото з крамниці Microsoft Store

Інші пропозиції

У Steam цього тижня стартував невеликий розпродаж відеоігор від розробників зі студії PlayWay. Придбати їхні ігри за зниженою ціною можна буде до 27 липня. Наостанок варто відзначити, що інформація Тома Хендерсона підтвердилася, а відеогру Battlefield 1 дійсно можна отримати безплатно. Щоправда, зробити це можуть лише передплатники сервісу Prime Gaming (до 4 серпня). А вже з 2 серпня у межах схожої акції тут можна буде отримати безплатно гру Battlefield V.

Battlefield 1 / Фото із сайту Electronic Arts