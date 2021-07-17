Усі шанувальники відеоігор полюбляють розпродажі зі знижками та роздачі безплатних відеоігор. Під час таких тематичних подій можна придбати омріяну гру за зниженою ціною чи просто поповнити свою колекцію черговим цікавим проєктом. Ми на Games24 зібрали для вас найкращі подібні пропозиції з офіційних крамниць за останній тиждень.

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Steam

Цього тижня у фірмовій крамниці Valve стартувало одразу кілька тематичних акцій. За зниженою ціною у цьому сервісі зараз можна придбати ігри з серій Halo (до 19 липня), Resident Evil (до 20 липня) та Company of Heroes (до 21 липня). Також Steam оновив й сторінку зі щотижневим розпродажем, тому нові пропозиції можна пошукати й там.

Зі знижкою можна придбати такі відеоігри:

Halo: The Master Chief Collection – 239 гривень (-50%)

Resident Evil 7 Biohazard – 247 гривень (-67%)

Company of Heroes 2 Master Collection – 121 гривня (-93%)

Maneater – 287 гривень (-40%)

Mafia: Definitive Edition – 449 гривень (-40%)

BioShock Infinite – 97 гривень (-75%)

No Man's Sky – 349 гривень (-50%)

Red Dead Redemption 2 – 602 гривні (-33%)

Ghostrunner – 317 гривень (-50%)

Sid Meier's Civilization VI Anthology – 1168 гривень (-67%)

Maneater / Фото крамниця Steam

Інші пропозиції

У фірмовій крамниці Epic Games продовжуються традиційні роздачі відеоігор. До 22 липня тут можна безплатно отримати одразу дві гри: стратегію Offworld Trading Company та головоломку Obduction. А наступного тижня у межах цієї акції можна буде забрати також два проєкти: Defense Grid: The Awakening та Verdun.

А у GOG цього тижня можна безплатно отримати перші дві частини з культової серії Syberia. Варто відзначити, що завершиться ця акція вже 17 липня, о 16 годині за київським часом.

Також варто згадати й про цікаву інформацію, якою поділився відомий інсайдер Том Хендерсон. Начебто наступного тижня компанія Electronic Arts планує подарувати геймерам відеогру Battlefield 1. Також Том додав, що точною цю інформацію він поки назвати не може.

З цікавого ще варто відзначити, що в Microsoft Store зі знижками до 80% зараз можна придбати чимало цікавих "сімейних" відеоігор (до 19 липня).

За зниженою ціною для консолей серії Xbox можна придбати такі ігри:

Just Dance 2021 – 20 доларів (60%)

Ice Age Scrat's Nutty Adventure – 16 доларів (-60%)

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville – 6 доларів (-80%)

Jumanji: The Video Game – 16 доларів (-60%)

LEGO DC Super-Villains – 12 доларів (-80%)

LEGO DC Super-Villains / Фото крамниця Microsoft Store