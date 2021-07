Все поклонники видеоигр любят распродажи со скидками и раздачи бесплатных видеоигр. Во время таких тематических событий можно приобрести желанную игру по сниженной цене или просто пополнить свою коллекцию очередным интересным проектом. Мы на Games24 собрали для вас лучшие подобные предложения за последнюю неделю из официальных магазинов. Также можно ознакомиться с похожей подборкой за прошлую неделю, потому что некоторые акции до сих пор актуальны.

Steam

В фирменном магазине Valve на этой неделе началось сразу несколько интересных тематических акций. До 2 августа в этом сервисе можно приобрести по сниженной цене игры от издательства Snail Games USA. А также в этот день завершится распродажа различных видеоигр о природе. До 4 августа в Steam со скидкой можно купить игры франшизы Sonic the Hedgehog, а до 13 августа будут действовать скидки на видеоигры из серии GTA.

Из интересного еще стоит отметить, что в этом магазине сейчас можно приобрести по сниженной цене некоторые проекты от Square Enix (до 11 августа) и Electronic Arts (до 2 августа). Также Steam обновил и страницу с еженедельной распродажей, поэтому новые предложения можно поискать и там.

Со скидкой можно приобрести такие видеоигры:

ARK: Survival Evolved – 125 гривен (-67%)

PixARK – 114 гривен (-76%)

Planet Zoo – 373 гривны (-55%)

Jurassic World Evolution – 289 гривен (-75%)

Ancestors: The Humankind Odyssey – 239 гривен (-60%)

Sonic Mania – 29 гривен (-90%)

Team Sonic Racing – 104 гривны (-90%)

GTA: San Andreas – 22 гривны (-66%)

GTA: San Vice City – 22 гривны (-66%)

Marvel's Avengers – 515 гривен (-40%)

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition – 239 гривен (-86%)

Outriders – 584 гривны (-35%)

Mass Effect Legendary Edition – 1349 гривен (-25%)

The Sims 4 – 299 гривен (-75%)

DayZ – 599 гривен (-40%)

Planet Zoo / Фото из магазина Steam

Другие предложения

Компания Sony назвала августовскую подборку видеоигр, которые бесплатно смогут получить подписчики PS Plus. С 1 августа можно будет скачать следующие проекты: Hunter's Arena: Legends, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville и Tennis World Tour 2.

Своей подборкой бесплатных игр поделилась и компания Microsoft. В августе подписчики Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate смогут сыграть в такие видеоигры: Darksiders III, Yooka-Laylee, Lost Planet 3 и Garou: Mark of the Wolves.

В магазине Epic Games Store продолжаются традиционные раздачи видеоигр. До 5 августа здесь можно бесплатно получить сразу две игры: шутер Mothergunship и симулятор Train Sim World 2. А на следующей неделе в рамках этой акции можно будет забрать также два проекта: A Plague Tale: Innocence и Speed Brawl.

Напоследок стоит еще отметить, что в магазине Ubisoft Store на этой неделе стартовала распродажа фирменных игр. До 4 августа в этом сервисе можно будет приобрести со скидками до 80% немало видеоигр и дополнений.

Вот лишь некоторые выгодные предложения новой акции:

Assassin's Creed Valhalla – 615 гривен (-33%)

Far Cry 5 – 184 гривны (-80%)

Watch Dogs: Legion – 366 гривен (-60%)

Anno 1800 – 460 гривен (-50%)

Immortals Fenyx Rising – 412 гривен (-55%)

Assassin's Creed Valhalla / Фото из магазина Ubisoft Store