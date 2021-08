Все поклонники видеоигр любят распродажи со скидками и раздачи бесплатных видеоигр. Во время таких тематических событий можно приобрести желанную игру по сниженной цене или просто пополнить свою коллекцию очередным интересным проектом. Мы на Games24 собрали для вас лучшие подобные предложения за последнюю неделю из официальных магазинов. Также можно ознакомиться с похожей подборкой за прошлую неделю, потому что некоторые акции до сих пор актуальны.

Steam

В магазине Steam на этой неделе снова началось сразу несколько тематических акций. До 9 августа в этом сервисе можно приобрести со скидками видеоигры серии Worms и Call of Duty. А уже 10 августа завершится распродажа автосимуляторов от компании Electronic Arts. Также сейчас в фирменном магазине Valve можно приобрести по сниженной цене игры серии Borderlands (до 13 августа), XCOM (до 19 августа) и Street Fighter (до 20 августа).

Из интересного еще стоит отметить распродажи видеоигр от THQ Nordic (до 9 августа), Microids (до 11 августа) и Frogwares (до 16 августа). Также Steam обновил и страницу с еженедельной распродажей, поэтому новые предложения можно поискать и там.

Со скидкой можно приобрести такие видеоигры:

Worms Rumble – 129 гривен (-50%)

Worms W.M.D – 119 гривен (-80%)

Call of Duty: WWII – 804 гривны (-50%)

Need for Speed Hot Pursuit Remastered – 519 гривен (-35%)

DiRT 5 – 209 гривен (-70%)

Borderlands 3 – 280 гривен (-67%)

XCOM 2 – 169 гривен (-75%)

XCOM: Chimera Squad – 199 гривен (-50%)

Street Fighter V Champion Edition – 565 гривен (-25%)

Gothic 3 – 42 гривны (-75%)

Asterix & Obelix XXL: Romastered – 189 гривен (-50%)

Syberia 3 – 56 гривен (-85%)

Frogwares Ultimate Collection – 597 гривен (-75%)

Serious Sam 3: BFE – 47 гривен (-90%)

Arma 3 Apex Edition – 489 гривен (-74%)

Serious Sam 3: BFE / Фото из магазина Steam

PlayStation Store

В фирменном магазине Sony пока продолжается масштабная летняя распродажа, а на этой неделе состоялась своеобразная ротация предложений. Поэтому сейчас в PS Store можно приобрести со скидками более тысячи различных проектов. Завершится эта распродажа только 18 августа, а со всеми предложениями можно ознакомиться по этой ссылке.

Вот лишь некоторые выгодные предложения новой акции:

Assassin's Creed Valhalla – 1082 гривны (-43%)

The Last of Us Part II – 899 гривен (-25%)

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition – 869 гривен (-70%)

Star Wars Jedi: Fallen Order – 799 гривен (-50%)

Persona 5 Royal – 809 гривен (-55%)

Borderlands 3 Ultimate Edition – 1299 гривен (-50%)

Metro Exodus – 419 гривен (-65%)

The Last of Us Part II / Фото из магазина PlayStation Store

Другие предложения

В фирменном магазине Epic Games продолжаются традиционные раздачи игр. До 12 августа в этом сервисе можно бесплатно получить сразу две видеоигры: A Plague Tale: Innocence и Minit (произошла замена). А вот на следующей неделе можно будет забрать только одну игру – Rebel Galaxy.

Похожую акцию решили провести и представители Amazon, правда, только для пользователей Prime Gaming. Дело в том, что до 1 сентября подписчики этого сервиса могут получить бесплатную копию игры Battlefield V.

В Microsoft Store и Ubisoft Store на этой неделе стартовала распродажа игр серии Far Cry. А также можно еще добавить, что до 9 августа все желающие могут бесплатно сыграть в Far Cry 5 на PC (Ubisoft Connect или Epic Games Store), PS4, Xbox One и Google Stardia.

Трейлер видеоигры Far Cry 5: видео