Усі шанувальники відеоігор полюбляють розпродажі зі знижками та роздачі безплатних відеоігор. Під час таких тематичних подій можна придбати омріяну гру за зниженою ціною чи просто поповнити свою колекцію черговим цікавим проєктом. Ми на Games24 зібрали для вас найкращі подібні пропозиції за останній тиждень з офіційних крамниць. Також можна ознайомитися зі схожою добіркою за минулий тиждень, бо деякі акції ще досі актуальні.

Steam

У фірмовій крамниці Valve цього тижня стартувало одразу кілька тематичних акцій. До 31 серпня в цьому сервісі можна буде придбати за зниженою ціною відеоігри серії Assassin's Creed. А 7 вересня завершиться тематичний розпродаж ігор від CD Projekt RED, а також проєктів за мотивами "Зоряних війн".

З цікавого ще варто відзначити, що до 30 серпня всі користувачі цього сервісу можуть безплатно зіграти в симулятор виживання Scum та популярний шутер Battlefield V. Також Steam оновив й сторінку зі щотижневим розпродажем, а тому нові пропозиції можна пошукати й там.

Зі знижкою можна придбати такі відеоігри:

Cyberpunk 2077 – 602 гривні (-33%)

The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition – 115 гривень (-80%)

Thronebreaker: The Witcher Tales – 199 гривень (-60%)

Assassin's Creed Odyssey – 228 гривень (-75%)

Assassin's Creed Origins – 183 гривні (-80%)

Star Wars: Squadrons – 599 гривень (-50%)

Star Wars Battlefront II – 299 гривень (-75%)

Left 4 Dead 2 – 33 гривні (-80%)

Battlefield V Definitive Edition – 179 гривень (-90%)

Prototype – 134 гривні (-75%)

Star Wars Battlefront II / Фото з крамниці Steam

PlayStation Store

У крамниці PS Store цього тижня стартував невеликий розпродаж відеоігор для VR. Завершиться ця акція вже 8 вересня, а загалом за зниженою ціною можна придбати понад 200 ігор.

Також у мережі з'явилася неофіційна інформація про відеоігри, які у вересні безплатно зможуть отримати передплатники PS Plus. З 8 вересня вони зможуть завантажити наступні проєкти: Hitman 2, Predator: Hunting Grounds та Overcooked! All You Can Eat (лише для PS5).

Ось лише деякі вигідні пропозиції нової акції:

Dirt Rally Plus PlayStation VR Bundle – 237 гривень (-75%)

Doom VFR – 164 гривні (-67%)

Borderlands 2 VR – 849 гривень (-50%)

Marvel's Iron Man VR – 599 гривень (-50%)

Five Nights at Freddy's: Help Wanted – 499 гривень (-50%)

Fruit Ninja VR – 384 гривні (-30%)

Rick and Morty: Virtual Rick-ality – 379 гривень (-60%)

Fruit Ninja VR / Фото з крамниці PS Store

Microsoft Store

У фірмовому сервісі Microsoft цього тижня стартував розпродаж відеоігор на честь gamescom 2021. До 31 серпня у цій крамниці зі знижками можна придбати понад 200 ігор. З цікавого ще варто відзначити, що до 30 серпня передплатники Xbox Live Gold та Xbox Game Pass Ultimate можуть безплатно зіграти в The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited, Battlefield V та Assetto Corsa Competizione.

Також представники компанії Microsoft назвали вересневу добірку ігор, яку отримають передплатники Xbox Live Gold та Xbox Game Pass Ultimate. З 1 вересня вони зможуть зіграти в такі відеоігри: Warhammer: Chaosbane, Zone of the Emders HD Collection, Mulaka та Samurai Shodown II.

За зниженою ціною для консолей серії Xbox можна придбати такі ігри:

Assassin's Creed Valhalla Gold Edition – 70 доларів (-30%)

Cyberpunk 2077 – 48 доларів (-20%)

Mass Effect Legendary Edition – 42 долари (-30%)

Watch Dogs: Legion Gold Edition – 50 доларів (-50%)

STAR WARS: Squadrons – 17 доларів (-50%)

Apex Legends Champion Edition – 28 доларів (-30%)

Destiny 2: Beyond Light – 24 долари (-40%)

Apex Legends / Фото з крамниці Microsoft Store

Інші пропозиції

У крамниці Epic Games Store продовжуються традиційні роздачі відеоігор. До 2 вересня тут можна безплатно отримати одразу дві гри: Saints Row: The Third Remastered та Automachef. А наступного разу можна буде забрати лише один проєкт – Yoku’s Island Express. Також можна ще відзначити, що в Ubisoft Store цього тижня розпочався розпродаж фірмових ігор. До 7 вересня у цьому сервісі можна буде придбати зі знижками чимало відеоігор та доповнень.

Трейлер відеогри Saints Row: The Third Remastered: відео