Усі шанувальники відеоігор полюбляють розпродажі зі знижками та роздачі безплатних ігор. Під час таких тематичних подій можна придбати омріяну гру за зниженою ціною чи просто поповнити свою колекцію черговим цікавим проєктом. Ми на Games24 зібрали для вас найкращі подібні пропозиції за останній тиждень з офіційних крамниць. Також можна ознайомитися зі схожою добіркою за минулий тиждень, бо деякі акції ще досі актуальні.

Добірка за минулий тиждень Масштабні розпродажі в Steam, Epic Games Store та GOG: найкращі пропозиції за останній тиждень

PlayStation Store

Цього тижня в сервісі PS Store стартував масштабний тематичний розпродаж з назвою "Новорічні пропозиції". До 23 грудня в цій популярній крамниці можна буде придбати зі знижками майже 900 різноманітних проєктів.

Також представники цього сервісу назвали відеоігри, які в грудні безплатно отримають передплатники PS Plus. З 7 грудня вони зможуть завантажити такі проєкти: Godfall: Challenger Edition, Mortal Shell та Lego DC Super-Villains. Варто нагадати, що до 3 січня всі передплатники PS Plus можуть також завантажити три гри для PS VR: The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners та Until You Fall.

Ось лише деякі вигідні пропозиції нової акції:

God of War – 324 гривні (-50%)

Assassin's Creed Valhalla Deluxe Edition – 1274 гривні (-50%)

Marvel's Spider-Man – 599 гривень (-50%)

Mortal Kombat X – 324 гривні (-50%)

Jurassic World Evolution – 224 гривні (-85%)

The Crew 2 Special Edition – 331 гривня (-80%)

Need for Speed Heat – 549 гривень (-75%)

Far Cry 5: Gold Edition – 749 гривень (-70%)

Little Nightmares II Deluxe Edition – 803 гривні (-33%)

Resident Evil 7 Biohazard – 324 гривні (-50%)

The Crew 2 / Фото з крамниці PS Store

Інші пропозиції

У крамниці Epic Games Store продовжуються традиційні роздачі ігор. До 9 грудня всі користувачі цього сервісу можуть безплатно отримати популярний горор Dead by Daylight та головоломку while True: learn(). А от наступного разу тут можна буде забрати симулятор Prison Architect та спеціальне видання Godfall (без сюжетної кампанії).

У крамниці Steam до 9 грудня можна буде придбати зі знижками деякі ігри від видавництва Microids (Syberia та Asterix & Obelix). Також в мережі з'явилися чутки про дві відеогри, які можна буде безплатно отримати цього місяця. Начебто компанія Ubisoft планує влаштувати роздачу Anno 1404: History Edition, а от розробники з Techland можуть подарувати всі геймерам Call of Juarez: Gunslinger.

Наостанок варто ще відзначити, що до 6 грудня користувачі всіх основних платформ можуть безплатно зіграти в повноцінну версію відеогри Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Трейлер відеогри Tom Clancy's Rainbow Six Siege: відео