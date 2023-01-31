Зазвичай прогнози інсайдера billbil-kun щодо безкоштовних ігор для підписників PlayStation Plus були доволі точними. Тож сумнівів у його джерелах – мінімум.
Також цікаво Війна в Україні, COVID-19 і теракт 11 вересня – добірка відеоігор, що передбачили майбутнє
Безкоштовні ігри лютого на PS Plus
У публікації інсайдер стверджує, що в наступному місяці підписникам PS Plus безкоштовно дістануться чотири проєкти:
- OlliOlli World (PS5, PS4);
- Evil Dead: The Game (PS5, PS4);
- доповнення Beyond Light для Destiny 2 (PS5, PS4);
- Mafia: Definitive Edition (PS4).
Усі чотири проєкти можна буде додати в особисту бібліотеку з 7 лютого по 6 березня. В окремих країнах ремейк Mafia можуть замінити на іншу гру або додати до переліку певні проєкти.
Коротко про безкоштовні ігри
- OlliOlli World – це екшн-платформа про скейтбординг від студії Roll7 і видавництва Private Division. Геймплей гри цілком присвячений скейтбордингу.
- Mafia: Definitive Edition – це кримінальний шутер з елементами екшену від Hangar 13 і 2К Games. Гра зачаровує своєю атмосферою США 1930-их років і колоритними персонажами.
- Evil Dead: The Game – це хорор з асиметричним мультиплеєром від Saber Interactive у всесвіті "Зловісних мерців". У гру можна грати за команду вцілілих або за зловісного монстра.
- Destiny 2: Beyond Light – це розширення для багатокористувацького шутера Destiny 2 від Bungie. Доповнення привносить в гру окрему сюжетну лінію про протистояння Вартових з імперією та новий контент.