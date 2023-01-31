Зазвичай прогнози інсайдера billbil-kun щодо безкоштовних ігор для підписників PlayStation Plus були доволі точними. Тож сумнівів у його джерелах – мінімум.

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Безкоштовні ігри лютого на PS Plus

У публікації інсайдер стверджує, що в наступному місяці підписникам PS Plus безкоштовно дістануться чотири проєкти:

OlliOlli World (PS5, PS4);

Evil Dead: The Game (PS5, PS4);

доповнення Beyond Light для Destiny 2 (PS5, PS4);

Mafia: Definitive Edition (PS4).

Усі чотири проєкти можна буде додати в особисту бібліотеку з 7 лютого по 6 березня. В окремих країнах ремейк Mafia можуть замінити на іншу гру або додати до переліку певні проєкти.

PREMIERE



February 2023 PS Plus Monthly Games (+DLC)



OlliOlli World (PS5 | PS4)

Mafia Definitive Edition* (PS4)

Evil Dead The Game (PS5 | PS4)

Destiny 2 Beyond Light [DLC] (PS5 | PS4)



️Feb 7th - March 6th



*Other titles may replace Mafia DE or be added in some regions pic.twitter.com/y8F9tgYxon — billbil-kun (@billbil_kun) January 29, 2023

Коротко про безкоштовні ігри