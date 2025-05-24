На ПК можна отримати одразу 6 безплатних відеоігор у Steam, Epic Games Store та GOG
- На Steam можна безкоштовно отримати стратегію Warhammer 40K: Gladius – Relics of War до 26 травня та інді-гру Mouthole.
- GOG пропонує безкоштовно стратегію 1999 року Warhammer 40K: Rites of War до 29 травня.
- Epic Games Store роздає три проєкти до 29 травня: Deliver At All Costs, Gigapocalypse та Sifu.
ПК-геймери можуть суттєво поповнити власні бібліотеки, адже прямо зараз на платформах Steam, EGS та GOG можна безплатно отримати одразу 6 цікавих відеоігор.
Epic Games Store продовжує тішити геймерів безплатними роздачами якісних відеоігор, але цього разу і Steam та GOG мають що запропонувати, інформує 24 Канал.
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Безплатні ігри в Steam
На платформі Valve можна отримати одразу 2 проєкти.
Серед них є цікава стратегія Warhammer 40K: Gladius – Relics of War, яка має рейтинг рецензій "дуже схвальні" (81% позитивних з майже 15 тисяч рецензій) та буде безкоштовною до 26 травня.
Трейлер гри – дивіться відео
Також можна безплатно додати у свою бібліотеку інді-гру Mouthole, яку досить складно описати словами. Проєкт точно сподобається поціновувачам артхаусу.
Трейлер Mouthole – перегляньте ролик
Безплатна гра в GOG
Магазин Good Old Games також вирішив потішити фанатів всесвіту Warhammer 40K.
На платформі від CDPR до 29 травня у вас є шанс на "халяву" забрати олдскульну стратегію 1999 року Warhammer 40K: Rites of War.
Трейлер гри – дивіться відео
Безкоштовне тріо в EGS
Своєю чергою в Epic Games Store до 29 травня триває роздача одразу трьох проєктів.
Серед них запальний екшн про працівника доставки з темним минулим – Deliver At All Costs.
Трейлер незвичного симулятора – дивіться відео
Інді-забавка у ретро стилі, яка дозволяє гравцю приміряти на себе роль гігантського монстра на кшталт Годзілли – Gigapocalypse.
Трейлер гри – перегляньте відео
Та врешті Sifu – відомий хардкорний екшн, який поєднує соулзлайк та атмосферу японських фільмів у неповторний симулятор бойових мистецтв.
Трейлер Sifu – дивіться ролик
Отож, не проґавте шанс поповнити власну ігрову бібліотеку якісними проєктами.