На ПК можна отримати одразу 6 безплатних відеоігор у Steam, Epic Games Store та GOG

ПК-геймери можуть суттєво поповнити власні бібліотеки, адже прямо зараз на платформах Steam, EGS та GOG можна безплатно отримати одразу 6 цікавих відеоігор.

Epic Games Store продовжує тішити геймерів безплатними роздачами якісних відеоігор, але цього разу і Steam та GOG мають що запропонувати, інформує 24 Канал.

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Безплатні ігри в Steam

На платформі Valve можна отримати одразу 2 проєкти.

Серед них є цікава стратегія Warhammer 40K: Gladius – Relics of War, яка має рейтинг рецензій "дуже схвальні" (81% позитивних з майже 15 тисяч рецензій) та буде безкоштовною до 26 травня.

Трейлер гри – дивіться відео

Також можна безплатно додати у свою бібліотеку інді-гру Mouthole, яку досить складно описати словами. Проєкт точно сподобається поціновувачам артхаусу.

Трейлер Mouthole – перегляньте ролик

Безплатна гра в GOG

Магазин Good Old Games також вирішив потішити фанатів всесвіту Warhammer 40K.

На платформі від CDPR до 29 травня у вас є шанс на "халяву" забрати олдскульну стратегію 1999 року Warhammer 40K: Rites of War.

Трейлер гри – дивіться відео

Безкоштовне тріо в EGS

Своєю чергою в Epic Games Store до 29 травня триває роздача одразу трьох проєктів.

Серед них запальний екшн про працівника доставки з темним минулим – Deliver At All Costs.

Трейлер незвичного симулятора – дивіться відео

Інді-забавка у ретро стилі, яка дозволяє гравцю приміряти на себе роль гігантського монстра на кшталт Годзілли – Gigapocalypse.

Трейлер гри – перегляньте відео

Та врешті Sifu – відомий хардкорний екшн, який поєднує соулзлайк та атмосферу японських фільмів у неповторний симулятор бойових мистецтв.

Трейлер Sifu – дивіться ролик

Отож, не проґавте шанс поповнити власну ігрову бібліотеку якісними проєктами.