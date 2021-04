Безплатні ігри у PS Store та Epic Games Store: добірка найкращих пропозицій за останній тиждень

У PS Store вже можна безплатно отримати відеогру Horizon Zero Dawn, а в Epic Games Store одразу два проєкти. Також кілька тематичних подій розпочалося у Steam та Microsoft Store.

Усі шанувальники відеоігор полюбляють розпродажі зі знижками та роздачі безплатних відеоігор. Під час таких тематичних подій можна придбати омріяну гру за зниженою ціною чи просто поповнити свою колекцію черговим цікавим проєктом. Ми на Games24 зібрали для вас найкращі подібні пропозиції за останній тиждень з офіційних крамниць. Також можна ознайомитися зі схожою добіркою за минулий тиждень, бо деякі акції ще досі актуальні.

Steam

Цього тижня у крамниці Steam розпочалося одразу два тематичні розпродажі. Варто розпочати з того, що своє двадцятиріччя відзначає серія Tropico, тому розробники й підготували спеціальні акційні пропозиції. Зі знижками до 80% можна придбати ігри та різноманітні доповнення, а подібна акція продовжиться до 26 квітня.

Також у цей день завершиться тематичний розпродаж проєктів від розробників із Raw Fury та 11 bit studios. Цікаво, що ігри від останньої студії можна навіть купувати спеціальними пакетами чи комплектами (всього є три варіанти).

З цікавого ще можна відзначити безплатну роздачу багатокористувацької відеогри Quiplash. Гра розрахована на кількох гравців, а геймерам потрібно лише вигадувати смішні відповіді на різноманітні запитання. Отримати цю відеогру можна безплатно до 26 квітня за цим посиланням.

Зі знижкою можна придбати такі відеоігри:

Tropico 6 – 231 гривня (-60%)

Tropico 5 – 97 гривень (-65%)

This War of Mine – 69 гривень (-75%)

Frostpunk – 128 гривень (-66%)

Children of Morta – 164 гривні (-50%)

Star Renegades – 230 гривень (-30%)

Moonlighter – 83 гривні (-70%)

Beat Cop – 45 гривень (-80%)

Marvel's Avengers – 359 гривень (-60%)

Dying Light – 156 гривень (-66%)

PlayStation Store

У PS Store лише наступного тижня завершиться масштабний весняний розпродаж, тому нових пропозицій поки не з'являлося. Щоправда, також зараз у цій крамниці проходить акція із назвою "Play at Home". У межах цієї події геймери можуть безплатно забрати популярну відеогру Horizon Zero Dawn. Варто відзначити, що гравці можуть отримати видання Complete Edition, у яке ввійшло доповнення Frozen Wilds. Забрати безплатно цю відеогру можна буде до 14 травня за цим посиланням.

Epic Games Store

У крамниці Epic Games Store продовжуються вже класичні роздачі відеоігор. До 29 квітня тут можна безплатно отримати відомий горор Alien: Isolation та рольовий картковий "рогалик" Hand of Fate 2. Наступним проєктом у рамках цієї акції стане не повноцінна відеогра, а комплект персонажів для Idle Champions of the Forgotten Realms (сама гра й так безплатна).

Microsoft Store

У фірмовій крамниці Microsoft розпочався тематичний розпродаж ігор серії Resident Evil. Наприклад, Resident Evil 7 можна придбати зі знижкою у 50% за 280 гривень. Загалом ця акція продовжиться лише до 26 квітня. Усі інші акційні пропозиції у цій крамниці здебільшого доступні лише для підписників Xbox Live Gold, а з повним списком можна ознайомитися за цим посиланням. Також власники такої підписки зможуть безплатно зіграти у Metro: Last Light Redux та WRC 9 FIA World Rally Championship до 26 квітня.

