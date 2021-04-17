Цього тижня у PS Store розпочалася друга частина масштабного весняного розпродажу. У Steam стартувало кілька цікавих тематичних подій, а в Epic Games Store можна отримати безплатно одразу 5 ігор.

Усі шанувальники відеоігор полюбляють розпродажі зі знижками та роздачі безплатних відеоігор. Під час таких тематичних подій можна придбати омріяну гру за зниженою ціною чи просто поповнити свою колекцію черговим цікавим проєктом. Ми на Games24 зібрали для вас найкращі подібні пропозиції за останній тиждень з офіційних крамниць. Також можна ознайомитися зі схожою добіркою за минулий тиждень, бо деякі акції ще досі актуальні.

Добірка за минулий тиждень Знижки у Steam та безплатні ігри в Epic Games: добірка найкращих пропозицій за останній тиждень

Steam

У Steam розпочалося знову кілька цікавих тематичних розпродажів. Наприклад, за зниженою ціною до 20 квітня можна буде придбати відеоігри від розробників з Capcom. А компанія Electronic Arts вирішила влаштувати у цій крамниці розпродаж шутерів власного виробництва (до 26 квітня).

Також Steam оновив сторінку зі щотижневим розпродажем, тому цікаві пропозиції можна пошукати й там. Варто відзначити, що наступний масштабний розпродаж у цій крамниці пройде з 27 по 31 травня, а присвячений він буде відеоіграм з відкритим світом.

Зі знижкою можна придбати такі відеоігри:

Resident Evil 7 – 247 гривень (-67%)

Resident Evil 3 Remake – 494 гривні (-67%)

Devil May Cry 5 – 639 гривень (-20%)

Street Fighter V – 179 гривень (-60%)

Remember Me – 143 гривні (-20%)

Titanfall 2 – 199 гривень (-75%)

Battlefield V – 593 гривні (-67%)

Crysis 3 – 239 гривень (-70%)

Heavy Rain – 161 гривня (-50%)

Divinity: Original Sin Enhanced Edition – 167 гривень (-67%)

Resident Evil 7 / Фото крамниця Steam

PlayStation Store

У крамниці PS Store розпочалася друга частина масштабного весняного розпродажу. Вже зараз можна придбати майже 500 відеоігор зі знижками до 90%. Варто відзначити, що подібна акція завершиться лише 29 квітня.

Ось лише деякі вигідні пропозиції нової акції:

Call Of Duty: Black Ops Cold War – 1299 гривень (-35%)

Wasteland 3 – 899 гривень (-50%)

Fall Guys: Ultimate Knockout – 454 гривні (-30%)

SnowRunner – 899 гривень (-40%)

Detroit: Become Human – 474 гривні (-50%)

Marvel's Spider-Man – 549 гривень (-50%)

NBA 2K21 – 559 гривень (-72%)

Gran Turismo Sport – 274 гривні (-50%)

FIFA 21 – 923 гривні (-58%)

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 – 1011 гривень (-25%)

Marvel's Spider-Man / Фото крамниця PlayStation Store

Epic Games Store

У крамниці Epic Games Store продовжуються традиційні роздачі відеоігор. Цього тижня можна безплатно забрати одразу декілька цікавих проєктів (до 22 квітня):

The First Tree

Ken Follett's The Pillars of the Earth

Deponia: The Complete Journey (3 в 1)

Уже наступного тижня можна буде отримати рольовий картковий "рогалик" Hand of Fate 2 та відомий горор Alien: Isolation. ​

Безплатні ігри / Скриншот з крамниці Epic Games Store

Інші крамниці

В Microsoft Store з'явилося чимало цікавих пропозицій, щоправда, здебільшого вони доступні лише для підписників Xbox Live Gold. Також можна відзначити, що у крамниці Blizzard за зниженою ціною можна придбати відеогру Diablo III та різноманітні доповнення до цього проєкту.

Diablo III / Фото крамниця Battle.net