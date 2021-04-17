На этой неделе в PS Store началась вторая часть масштабной весенней распродажи. В Steam стартовало несколько интересных тематических событий, а в Epic Games Store можно получить бесплатно сразу 5 игр.

Все поклонники видеоигр любят распродажи со скидками и раздачи бесплатных видеоигр. Во время таких тематических событий можно приобрести желанную игру по сниженной цене или просто пополнить свою коллекцию очередным интересным проектом. Мы на Games24 собрали для вас лучшие подобные предложения за последнюю неделю из официальных магазинов. Также можно ознакомиться с похожей подборкой за прошлую неделю, потому что некоторые акции до сих пор актуальны.

Подборка за прошлую неделю Скидки в Steam и бесплатные игры в Epic Games: подборка лучших предложений за последнюю неделю

Steam

В Steam началось снова несколько интересных тематических распродаж. Например, по сниженной цене до 20 апреля можно будет приобрести видеоигры от разработчиков из Capcom. А компания Electronic Arts решила устроить в этом магазине распродажу шутеров собственного производства (до 26 апреля).

Также Steam обновил страницу с еженедельной распродажей, поэтому интересные предложения можно поискать и там. Стоит отметить, что следующая масштабная распродажа в этом магазине пройдет с 27 по 31 мая, а посвящена она будет видеоиграм с открытым миром.

Со скидкой можно приобрести такие видеоигры:

Resident Evil 7 – 247 гривен (-67%)

Resident Evil 3 Remake – 494 гривны (-67%)

Devil May Cry 5 – 639 гривен (-20%)

Street Fighter V – 179 гривен (-60%)

Remember Me – 143 гривны (-20%)

Titanfall 2 – 199 гривен (-75%)

Battlefield V – 593 гривны (-67%)

Crysis 3 – 239 гривен (-70%)

Heavy Rain – 161 гривна (-50%)

Divinity: Original Sin Enhanced Edition – 167 гривен (-67%)

Resident Evil 7 / Фото магазин Steam

PlayStation Store

В магазине PS Store началась вторая часть масштабной весенней распродажи. Уже сейчас можно приобрести почти 500 видеоигр со скидками до 90%. Стоит отметить, что подобная акция завершится только 29 апреля.

Вот лишь некоторые выгодные предложения новой акции:

Call Of Duty: Black Ops Cold War – 1299 гривен (-35%)

Wasteland 3 – 899 гривен (-50%)

Fall Guys: Ultimate Knockout – 454 гривны (-30%)

SnowRunner – 899 гривен (-40%)

Detroit: Become Human – 474 гривны (-50%)

Marvel's Spider-Man – 549 гривен (-50%)

NBA 2K21 – 559 гривен (-72%)

Gran Turismo Sport – 274 гривны (-50%)

FIFA 21 – 923 гривны (-58%)

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 – 1011 гривен (-25%)

Marvel's Spider-Man / Фото магазин PlayStation Store

Epic Games Store

В магазине Epic Games Store продолжаются традиционные раздачи видеоигр. На этой неделе можно бесплатно забрать сразу несколько проектов (до 22 апреля):

The First Tree

Ken Follett's The Pillars of the Earth

Deponia: The Complete Journey (3 в 1)

Уже на следующей неделе можно будет получить ролевой карточный "рогалик" Hand of Fate 2 и известный хоррор Alien: Isolation.

Бесплатные игры / Скриншот из магазина Epic Games Store

Другие магазины

В Microsoft Store появилось немало интересных предложений, правда, в основном они доступны только для подписчиков Xbox Live Gold. Также можно отметить, что в магазине Blizzard по сниженной цене можно приобрести видеоигру Diablo III и разнообразные дополнения к этому проекту.

Diablo III / Фото магазин Battle.net