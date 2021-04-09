На этой неделе стартовало сразу несколько интересных тематических распродаж в Steam. А владельцы магазина Epic Games Store решили отдать бесплатно сразу 4 видеоигры.

Все поклонники видеоигр любят распродажи со скидками и раздачи бесплатных видеоигр. Во время таких тематических событий можно приобрести желанную игру по сниженной цене или просто пополнить свою коллекцию очередным интересным проектом. Мы на Games24 собрали для вас лучшие подобные предложения за последнюю неделю из официальных магазинов. Также можно ознакомиться с похожей подборкой за прошлую неделю, потому что некоторые акции до сих пор актуальны.

Подборка за прошлую неделю Скидки на LEGO в Steam и распродажа в PS Store: подборка лучших предложений за последнюю неделю

Steam

В фирменном магазине Steam на этой неделе началось сразу несколько акционных событий. До 19 апреля по сниженной цене можно будет приобрести игры серии Sims и тематические дополнения к этим проектам. А до 12 апреля будут действовать скидки на видеоигры серии Dark Souls и Truck Simulator. Также Steam обновил страницу с еженедельной распродажей, а интересные предложения можно найти и там. Правда, самой масштабной вышла распродажа от Xbox Game Studios, а игры от разработчиков из этой студии можно приобрести до 12 апреля со скидкой до 75%.

Со скидкой можно приобрести такие видеоигры:

Detroit: Become Human – 471 гривна (-30%)

Mirror's Edge – 104 гривны (-85%)

Prototype 2 – 268 гривен (-75%)

The Sims 4 – 143 гривны (-88%)

Euro Truck Simulator 2 – 94 гривны (-75%)

American Truck Simulator – 94 гривны (-75%)

Dark Souls III – 225 гривен (-75%)

Sea of Thieves – 239 гривен (-50%)

Forza Horizon 4 – 454 гривны (-35%)

Gears 5 – 191 гривна (-60%)

Sea of Thieves / Фото магазин Steam

Epic Games Store

В этом магазине продолжаются классические раздачи видеоигр. На этой неделе бесплатно можно получить второй сезон комедийной игры 3 out of 10. В этом проекте игроки должны помочь разработчикам создать видеоигру, которая сможет получить оценку выше 3 из 10. Забрать этот проект бесплатно можно будет до 15 апреля по этой ссылке.

Интересно, что на следующей неделе в этом магазине можно будет получить сразу 3 бесплатных игры:

The First Tree

Ken Follett's The Pillars of the Earth

Deponia: The Complete Journey

Трейлер второго сезона 3 out of 10 – видео

Другие магазины

В других магазинах новые акции не появлялись, но в некоторых пока продолжаются весенние распродажи. Например, в PS Store со скидками можно приобрести немало видеоигр до 29 апреля, а в Microsoft Store – 15 апреля. Напоследок стоит отметить, что в магазине GOG масштабная распродажа пока не стартовала, но интересные предложения мы нашли.

Самые интересные предложения в магазине GOG:

XCOM 2 – 67 гривен (-92%)

Wolfenstein II: The New Colossus – 447 гривен (-60%)

Disco Elysium - The Final Cut – 419 гривен (-20%)

Stellaris – 140 гривен (-75%)

SPORE Collection – 48 гривен (-75%)

XCOM 2 / Фото магазин GOG