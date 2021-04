На этой неделе стартовала масштабная весенняя распродажа в PS Store и Microsoft Store. В Steam уже сейчас можно приобрести со скидками до 80% игры серии LEGO, а в Epic Games Store бесплатно получить очередной проект.

Все поклонники видеоигр любят распродажи со скидками и раздачи бесплатных видеоигр. Во время таких тематических событий можно приобрести желанную игру по сниженной цене или просто пополнить свою коллекцию очередным интересным проектом. Мы на Games24 собрали для вас лучшие подобные предложения за последнюю неделю из официальных магазинов. Также можно ознакомиться с похожей подборкой за прошлую неделю, потому что некоторые акции до сих пор актуальны.

Подборка За прошлую неделю Весенняя распродажа в Epic Games Store и GOG: подборка лучших предложений за последнюю неделю

Steam

В магазине Steam на этой неделе не так много интересных акционных предложений, но некоторые стоит отметить. Например, до 5 апреля можно приобрести почти все игры серии LEGO со скидками до 80%. Также Steam обновил страницу с еженедельной распродажей, а интересные предложения можно найти и там. Еще стоит отметить, что в этом магазине началась тематическая распродажа интересных симуляторов от компании Frontier.

Со скидкой можно приобрести такие видеоигры:

Jurassic World Evolution – 289 гривен (-75%)

Planet Zoo – 414 гривен (-50%)

Planet Coaster – 260 гривен (-75%)

No Man's Sky – 349 гривен (-50%)

Gothic II: Gold Edition – 42 гривны (-75%)

Control Ultimate Edition – 270 гривен (-60%)

LEGO DC Super-Villains – 125 гривен (-80%)

LEGO Marvel Super Heroes 2 – 187 гривен (-75%)

LEGO The Lord of the Rings – 69 гривен (-75%)

LEGO Worlds – 113 гривен (-70%)

Jurassic World Evolution / Фото магазин Steam

PlayStation Store

В фирменном магазине PS Store стартовала масштабная весенняя распродажа со скидками до 90%. До 29 апреля по сниженной цене можно будет приобрести почти 500 видеоигр. Стоит отметить, что часть предложений будет доступна только до 15 апреля, а после этой даты должна произойти своеобразная ротация.

Также компания Sony назвала апрельскую подборку видеоигр, которые бесплатно смогут получить подписчики PS Plus. С 6 апреля можно будет сыграть в следующие проекты: Zombie Army 4: Dead War, Days Gone и Oddworld: Soulstorm (только для PS5).

Вот лишь некоторые выгодные предложения новой акции:

The Last of Us 2 – 817 гривен (-57%)

Ghost of Tsushima – 1140 гривен (-43%)

Uncharted 4: A Thief's End – 325 гривен (-50%)

Red Dead Redemption 2 – 850 гривен (-50%)

DOOM Eternal – 800 гривен (-60%)

Assassin's Creed Valhalla – 1216 гривен (-36%)

DIRT 5 – 800 гривен (-60%)

Mafia: Definitive Edition – 900 гривен (-25%)

HITMAN 3 – 1500 гривен (-25%)

Just Dance 2021 – 594 гривны (-67%)

Uncharted 4: A Thief's End / Фото магазин PlayStation Store

Microsoft Store

Весенняя распродажа началась также в магазине Microsoft Store. До 15 апреля со скидками до 90% можно приобрести немало популярных видеоигр. Также компания Microsoft назвала игры, которые будут бесплатно доступны всем подписчикам Xbox Live Gold в апреле. В этом месяце можно будет сыграть в следующие проекты: Vikings: Wolves of Midgard, Dark Void, Truck Racing Championship и Hard Corps: Uprising.

По сниженной цене для консолей серии Xbox можно приобрести такие игры:

DOOM Eternal Deluxe Edition – 575 гривен (-67%)

Assassin's Creed Valhalla – 1083 гривны (-35%)

HITMAN 3 – 1249 гривен (-25%)

Borderlands 3 – 550 гривен (-67%)

Watch Dogs: Legion – 833 гривны (-50%)

Forza Horizon 4: Ultimate Edition – 1527 гривен (-45%)

Mortal Kombat 11 – 417 гривен (-70%)

Red Dead Redemption 2 – 750 гривен (-55%)

Metro Exodus – 334 гривны (-70%)

The Sims 4 – 278 гривен (-75%)

Forza Horizon 4 / Фото магазин Microsoft Store

Другие магазины

В Epic Games Store дебютировала знаменитая серия Kingdom Hearts, поэтому в честь этого стартовала небольшая распродажа. До 6 апреля можно приобрести игры этой франшизы со скидками до 20%. До 8 апреля в этом магазине бесплатно можно забрать игру Tales of the Neon Sea, а следующим проектом в рамках этой акции станет второй сезон видеоигры 3 out of 10.

Напоследок стоит упомянуть и об акции от компании IO Interactive. Дело в том, что на PlayStation, Xbox и PC до 6 апреля можно будет бесплатно пройти первую миссию (Дубай) с видеоигры HITMAN 3.

Hitman 3 / Фото магазин Epic Games Store