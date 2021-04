Цього тижня стартував масштабний весняний розпродаж у PS Store та Microsoft Store. У Steam вже зараз можна придбати зі знижками до 80% ігри серії LEGO, а в Epic Games Store безплатно отримати черговий проєкт.

Всі шанувальники відеоігор полюбляють розпродажі зі знижками та роздачі безплатних відеоігор. Під час таких тематичних подій можна придбати омріяну гру за зниженою ціною чи просто поповнити свою колекцію черговим цікавим проєктом. Ми на Games24 зібрали для вас найкращі подібні пропозиції за останній тиждень з офіційних крамниць. Також можна ознайомитися зі схожою добіркою за минулий тиждень, бо деякі акції ще досі актуальні.

Steam

У крамниці Steam цього тижня не так і багато цікавих акційних пропозицій, але деякі варто відзначити. Наприклад, до 5 квітня можна придбати майже всі ігри серії LEGO зі знижками до 80%. Також Steam оновив сторінку зі щотижневим розпродажем, а цікаві пропозиції можна знайти й там. Ще варто відзначити, що у цій крамниці розпочався тематичний розпродаж цікавих симуляторів від компанії Frontier.

Зі знижкою можна придбати такі відеоігри:

Jurassic World Evolution – 289 гривень (-75%)

Planet Zoo – 414 гривень (-50%)

Planet Coaster – 260 гривень (-75%)

No Man's Sky – 349 гривень (-50%)

Gothic II: Gold Edition – 42 гривні (-75%)

Control Ultimate Edition – 270 гривень (-60%)

LEGO DC Super-Villains – 125 гривень (-80%)

LEGO Marvel Super Heroes 2 – 187 гривень (-75%)

LEGO The Lord of the Rings – 69 гривень (-75%)

LEGO Worlds – 113 гривень (-70%)

Jurassic World Evolution / Фото крамниця Steam

PlayStation Store

У фірмовій крамниці PS Store стартував масштабний весняний розпродаж зі знижками до 90%. До 29 квітня за зниженою ціною можна буде придбати майже 500 відеоігор. Варто відзначити, що частина пропозицій буде доступна лише до 15 квітня, а після цієї дати має відбутися своєрідна ротація.

Також компанія Sony назвала квітневу добірку відеоігор, які безплатно зможуть отримати підписники PS Plus. З 6 квітня можна буде зіграти у наступні проєкти: Zombie Army 4: Dead War, Days Gone та Oddworld: Soulstorm (лише для PS5).

Ось лише деякі вигідні пропозиції нової акції:

The Last of Us 2 – 817 гривень (-57%)

Ghost of Tsushima – 1140 гривень (-43%)

Uncharted 4: A Thief's End – 325 гривень (-50%)

Red Dead Redemption 2 – 850 гривень (-50%)

DOOM Eternal – 800 гривень (-60%)

Assassin's Creed Valhalla – 1216 гривень (-36%)

DIRT 5 – 800 гривень (-60%)

Mafia: Definitive Edition – 900 гривень (-25%)

HITMAN 3 – 1500 гривень (-25%)

Just Dance 2021 – 594 гривні (-67%)

Uncharted 4: A Thief's End / Фото крамниця PlayStation Store

Microsoft Store

Весняний розпродаж розпочався також у крамниці Microsoft Store. До 15 квітня зі знижками до 90% можна придбати чимало популярних відеоігор. Також компанія Microsoft назвала ігри, які будуть безплатно доступні всім підписникам Xbox Live Gold у квітні. У цьому місяці можна буде зіграти у наступні проєкти: Vikings: Wolves of Midgard, Dark Void, Truck Racing Championship та Hard Corps: Uprising.

За зниженою ціною для консолей серії Xbox можна придбати такі ігри:

DOOM Eternal Deluxe Edition – 575 гривень (-67%)

Assassin's Creed Valhalla – 1083 гривні (-35%)

HITMAN 3 – 1249 гривень (-25%)

Borderlands 3 – 550 гривень (-67%)

Watch Dogs: Legion – 833 гривні (-50%)

Forza Horizon 4: Ultimate Edition – 1527 гривень (-45%)

Mortal Kombat 11 – 417 гривень (-70%)

Red Dead Redemption 2 – 750 гривень (-55%)

Metro Exodus – 334 гривні (-70%)

The Sims 4 – 278 гривень (-75%)

Forza Horizon 4​ /Фото крамниця Microsoft Store

Інші крамниці

В Epic Games Store дебютувала іменита серія Kingdom Hearts, тому на честь цього стартував невеликий розпродаж. До 6 квітня можна придбати ігри цієї франшизи зі знижками до 20%. До 8 квітня у цій крамниці безплатно можна забрати гру Tales of the Neon Sea, а наступним проєктом у межах цієї акції стане другий сезон відеогри 3 out of 10.

Наостанок варто згадати й про акцію від компанії IO Interactive. Річ у тім, що на PlayStation, Xbox та PC до 6 квітня можна буде безплатно пройти першу місію (Дубай) із відеогри HITMAN 3.

Hitman 3 / Фото крамниця Epic Games Store