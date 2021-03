Цього тижня в офіційних крамницях розпочалося чимало цікавих тематичних розпродажів. Щоправда, масштабно зустрічати весну поки вирішили лише в Epic Games Store та GOG.

Всі шанувальники відеоігор полюбляють розпродажі зі знижками та роздачі безплатних відеоігор. Під час таких тематичних подій можна придбати омріяну гру за зниженою ціною чи просто поповнити свою колекцію черговим цікавим проєктом. Ми на Games24 зібрали для вас найкращі подібні пропозиції за останній тиждень з офіційних крамниць. Також можна ознайомитися зі схожою добіркою за минулий тиждень, бо деякі акції ще досі актуальні.

Epic Games Store

Цього тижня найкращі пропозиції можна знайти саме у цій крамниці, бо тут стартував масштабний весняний розпродаж. Відеоігри зі знижками до 75% можна буде придбати до 8 квітня. Купити за зниженою ціною можна навіть достатньо нові ігри, які вийшли лише восени чи взимку.

Звісно, у цій крамниці проходить й класична роздача відеоігор. Цього тижня можна безплатно отримати пригодницьку відеогру Creature in the Well, а наступним проєктом у рамках цієї акції стане Tales of the Neon Sea.

Ось лише деякі вигідні пропозиції нової акції:

Hitman 3 – 637 гривень (-25%)

Grand Theft Auto V: Premium Edition – 315 гривень (-50%)

Assassin's Creed Valhalla – 687 гривень (-25%)

Metro Exodus Gold Edition – 308 гривень (-70%)

The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition – 116 гривень (-80%)

Watch Dogs: Legion – 458 гривень (-50%)

Sid Meiers Civilization Vl – 132 гривні (-75%)

Cyberpunk 2077 – 810 гривень (-10%)

Hades – 264 гривні (-20%)

Snowrunner – 330 гривень (-40%)

Hitman 3 / Фото крамниця Epic Games Store

GOG

Ще один весняний розпродаж стартував у крамниці гарних та старих відеоігор. Придбати зі знижками до 92% можна майже 3 тисячі ігор, а завершиться така тематична подія 5 квітня. Варто відзначити, що у цій крамниці Cyberpunk 2077 можна придбати вже зі знижкою у 20%.

Найцікавіші пропозиції в крамниці GOG:

Cyberpunk 2077 – 719 гривень (-20%)

XCOM 2 – 67 гривень (-92%)

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition – 259 гривень (-50%)

Hellblade: Senua's Sacrifice – 74 гривні (-75%)

The Outer Worlds – 420 гривень (-50%)

Mount & Blade II: Bannerlord – 755 гривень (-10%)

Mad Max – 140 гривень (-75%)

Cyberpunk 2077 / Фото крамниця GOG

Steam

У фірмовій крамниці Steam цього тижня розпочалося одразу декілька акційних подій. У цьому магазині також до 5 квітня можна купити зі знижкою відеоігри від студії CD Projekt RED. А цікаві проєкти про перегони можна буде придбати до 29 березня на честь старту нового сезону Формули-1. До 27 березня можна купити зі знижками до 90% відеоігри серії Serious Sam, а до 29 березня можна безплатно зіграти у Civilization VI чи придбати за зниженою ціною доповнення до цієї стратегії.

Зі знижкою можна придбати такі відеоігри:

Cyberpunk 2077 – 719 гривень (-20%)

Thronebreaker: The Witcher Tales – 199 гривень (-60%)

The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition – 115 гривень (-80%)

Serious Sam 4 – 287 гривень (-40%)

Serious Sam 3: BFE – 119 гривень (-75%)

Civilization VI: Platinum Edition – 527 гривень (-75%)

Civilization VI: New Frontier Pass – 561 гривня (-25%)

F1 2020 – 209 гривень (-70%)

NBA 2K21 – 329 гривень (-67%)

Human: Fall Flat – 91 гривня (-60%)

Civilization VI / Фото крамниця Steam

Microsoft Store, PlayStation Store та Ubisoft Store

Варто згадати про цікаві пропозиції з цих крамниць також. У Microsoft Store розпочався черговий щотижневий розпродаж, який може зацікавити всіх шанувальників серії Resident Evil. За зниженою ціною до 30 березня можна буде придбати майже всі відеоігри цієї франшизи. А до 29 березня всі власники консолей Xbox зможуть безплатно пограти у Tekken 7, Need for Speed Hot Pursuit Remastered та Sid Meier's Civilization VI.

У PS Store зараз проходить цікава акція із назвою "Play at Home". До 23 квітня можна безплатно та назавжди додати до своєї бібліотеки наступні відеоігри: ABZU, Enter the Gungeon, Rez Infinite, Subnautica, The Witness, ASTRO BOT Rescue Mission (PS VR), Moss (PS VR), Thumper (PS VR), Paper Beast (PS VR).

Наостанок варто згадати й про акцію від компанії Ubisoft. Річ у тім, що на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One та PC до 28 березня можна буде безплатно зіграти у відеогру Watch Dogs: Legion.

Watch Dogs: Legion / Фото крамниця Ubisoft Store