На этой неделе в официальных магазинах началось немало интересных тематических распродаж. Правда, масштабно встречать весну пока решили только в Epic Games Store и GOG.

Все поклонники видеоигр любят распродажи со скидками и раздачи бесплатных видеоигр. Во время таких тематических событий можно приобрести желанную игру по сниженной цене или просто пополнить свою коллекцию очередным интересным проектом. Мы на Games24 собрали для вас лучшие подобные предложения за последнюю неделю из официальных магазинов. Также можно ознакомиться с похожей подборкой за прошлую неделю, потому что некоторые акции до сих пор актуальны.

Epic Games Store

На этой неделе лучшие предложения можно найти именно в этом магазине, потому что здесь стартовала масштабная весенняя распродажа. Видеоигры со скидками до 75% можно будет приобрести до 8 апреля. Купить по сниженной цене можно даже достаточно новые игры, которые вышли только осенью или зимой.

Конечно, в этом магазине проходит и классическая раздача видеоигр. На этой неделе можно бесплатно получить приключенческую видеоигру Creature in the Well, а следующим проектом в рамках этой акции станет Tales of the Neon Sea.

Вот лишь некоторые выгодные предложения новой акции:

Hitman 3 – 637 гривен (-25%)

Grand Theft Auto V: Premium Edition – 315 гривен (-50%)

Assassin's Creed Valhalla – 687 гривен (-25%)

Metro Exodus Gold Edition – 308 гривен (-70%)

The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition – 116 гривен (-80%)

Watch Dogs: Legion – 458 гривен (-50%)

Sid Meiers Civilization Vl – 132 гривны (-75%)

Cyberpunk 2077 – 810 гривен (-10%)

Hades – 264 гривны (-20%)

Snowrunner – 330 гривен (-40%)

Hitman 3 / Фото магазин Epic Games Store

GOG

Еще одна весенняя распродажа стартовала в магазине хороших и старых видеоигр. Купить со скидками до 92% можно почти 3 тысячи игр, а завершится такое тематическое событие 5 апреля. Стоит отметить, что в этом магазине Cyberpunk 2077 можно приобрести уже со скидкой в 20%.

Самые интересные предложения в магазине GOG:

Cyberpunk 2077 – 719 гривен (-20%)

XCOM 2 – 67 гривен (-92%)

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition – 259 гривен (-50%)

Hellblade: Senua's Sacrifice – 74 гривны (-75%)

The Outer Worlds – 420 гривен (-50%)

Mount & Blade II: Bannerlord – 755 гривен (-10%)

Mad Max – 140 гривен (-75%)

Cyberpunk 2077 / Фото магазин GOG

Steam

В фирменном магазине Steam на этой неделе началось сразу несколько акционных событий. В этом магазине также до 5 апреля можно купить со скидкой видеоигры от студии CD Projekt RED. А интересные проекты о гонках можно будет приобрести до 29 марта в честь старта нового сезона Формулы-1. До 27 марта можно купить со скидками до 90% видеоигры серии Serious Sam, а до 29 марта можно бесплатно сыграть в Civilization VI или приобрести по сниженной цене дополнения к этой стратегии.

Со скидкой можно приобрести такие видеоигры:

Cyberpunk 2077 – 719 гривен (-20%)

Thronebreaker: The Witcher Tales – 199 гривен (-60%)

The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition – 115 гривен (-80%)

Serious Sam 4 – 287 гривен (-40%)

Serious Sam 3: BFE – 119 гривен (-75%)

Civilization VI: Platinum Edition – 527 гривен (-75%)

Civilization VI: New Frontier Pass – 561 гривна (-25%)

F1 2020 – 209 гривен (-70%)

NBA 2K21 – 329 гривен (-67%)

Human: Fall Flat – 91 гривна (-60%)

Civilization VI / Фото магазин Steam

Microsoft Store, PlayStation Store и Ubisoft Store

Стоит вспомнить об интересных предложениях с этих магазинов тоже. В Microsoft Store началась очередная еженедельная распродажа, которая может заинтересовать всех поклонников серии Resident Evil. По сниженной цене до 30 марта можно будет приобрести почти все видеоигры этой франшизы. А до 29 марта все владельцы консолей Xbox смогут бесплатно поиграть в Tekken 7, Need for Speed Hot Pursuit Remastered и Sid Meier's Civilization VI.

В PS Store сейчас проходит интересная акция под названием "Play at Home". До 23 апреля можно бесплатно и навсегда добавить в свою библиотеку следующие видеоигры: ABZU, Enter the Gungeon, Rez Infinite, Subnautica, The Witness, ASTRO BOT Rescue Mission (PS VR), Moss (PS VR), Thumper (PS VR), Paper Beast (PS VR).

Напоследок стоит упомянуть и об акции от компании Ubisoft. Дело в том, что на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и PC до 28 марта можно будет бесплатно сыграть в видеоигру Watch Dogs: Legion.

Watch Dogs: Legion / Фото магазин Ubisoft Store