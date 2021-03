На этой неделе в официальных магазинах началось немалое количество распродаж. Уже сейчас можно приобрести по сниженной цене проекты от Ubisoft или забрать бесплатную игру в PS Store.

Все поклонники видеоигр любят распродажи со скидками и раздачи бесплатных видеоигр. Во время таких тематических событий можно приобрести желанную игру по сниженной цене или просто пополнить свою коллекцию очередным интересным проектом. Мы на Games24 собрали для вас лучшие подобные предложения за последнюю неделю из официальных магазинов.

Интересно Разработчики Medal of Honor: Above and Beyond стали первыми номинантами на "Оскар" в истории игр

Steam

В фирменном магазине Steam на этой неделе началось сразу несколько акционных событий. Для начала стоит вспомнить о распродаже видеоигр от разработчиков из Ubisoft, которая продлится до 29 марта. Со скидками до 80% можно приобрести почти все известные тайтлы этой компании.

Также в Steam сейчас можно купить по сниженной цене видеоигры от компании Electronic Arts и Rockstar Games. Из интересных предложений можно еще отметить дни бесплатной игры. До 21 марта можно попробовать сыграть в Crusader Kings III, а до 24 марта – в Rainbow Six Siege.

Со скидкой можно приобрести такие видеоигры:

Assassin's Creed Odyssey – 274 гривны (-70%)

Far Cry 5 – 183 гривны (-80%)

The Crew 2 – 151 гривна (-80%)

Watch Dogs 2 – 183 гривны (-80%)

Anno 2205 – 152 гривны (-75%)

South Park: The Stick of Truth – 114 гривен (-75%)

Kingdom Come: Deliverance – 162 гривны (-66%)

Grand Theft Auto V: Premium Edition – 310 гривен (-63%)

Red Dead Redemption 2 – 602 гривны (-33%)

Star Wars: Squadrons – 599 гривен (-50%)

Kingdom Come: Deliverance / Фото магазин Steam

PlayStation Store

В PS Store началась масштабная распродажа со скидками до 90%. До 1 апреля по сниженной цене можно будет приобрести почти 500 видеоигр. Также и в этом магазине проходит уже известная акция от компании Ubisoft.

Стоит отметить, что сейчас в PS Store проходит акция под названием "Play at Home". В рамках этого события геймеры смогут получить немало бесплатных проектов. Уже сейчас можно забрать Ratchet & Clank, а с 19 апреля полную версию популярной видеоигры Horizon Zero Dawn.

Вот лишь некоторые выгодные предложения новой акции:

Crash Bandicoot 4 – 1299 гривен (-35%)

Borderlands 3 Next Level Edition – 692 гривны (-67%)

Uncharted: The Lost Legacy – 356 гривен (-35%)

Middle-earth: Shadow of War Definitive Edition – 674 гривны (-55%)

Rainbow Six Siege Deluxe Edition – 179 гривен (-70%)

Immortals Fenyx Rising Gold Edition – 1739 гривен (-40%)

Assassin's Creed Odyssey Deluxe Edition – 562 гривны (-75%)

Need for Speed Hot Pursuit Remastered – 699 гривен (-50%)

FIFA 21 Champions Edition – 1079 гривен (-60%)

Far Cry New Dawn Deluxe Edition – 495 гривен (-68%)

Horizon Zero Dawn / Фото магазин PlayStation Store

Microsoft Store

В этом магазине недельная распродажа продлится до 23 марта. Владельцы консолей серии Xbox со скидками до 80% смогут приобрести более 200 видеоигр. Также в рамках новой акции геймеры смогут бесплатно сыграть в DiRT 5 до 22 марта.

По сниженной цене для консолей серии Xbox можно приобрести такие игры:

FIFA 21 – 832 гривны (-50%)

Life is Strange 2 – 355 гривен (-60%)

Marvel's Avengers – 832 гривны (-50%)

Thief – 84 гривны (-85%)

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration – 167 гривен (-80%)

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint – 333 гривны (-80%)

Just Cause 4 – 278 гривен (-75%)

Marvel's Avengers / Фото магазин Microsoft Store

GOG, Ubisoft Store и Epic Games Store

Стоит вспомнить об интересных предложениях с этих магазинов также. В Epic Games Store на этой неделе распродажи не проходят, хотя есть классическая раздача видеоигр. До 25 марта в этом магазине бесплатно можно забрать игру The Fall, а следующим проектом в рамках этой акции станет Creature in the Well.

В GOG также стартовала интересная тематическая распродажа старых видеоигр. До 22 марта там можно будет приобрести со скидками до 85% видеоигры серии Arma, Grim Dawn и Hitman. Отдельно стоит отметить, что только в Ubisoft Store можно сейчас приобрести новинки этой компании со скидками. Например, Assassin's Creed Valhalla можно купить за 701 гривну (-25%), а Watch Dogs: Legion – 468 гривен (-50%).

Самые интересные предложения в магазине GOG:

Grim Dawn Forgotten Gods – 175 гривен (-30%)

Parkitect – 145 гривен (-25%)

Hitman: Absolution – 84 гривны (-75%)

ARMA: Gold Edition – 56 гривен (-80%)

SYNTHETIK: Legion Rising – 110 гривен (-67%)

Hitman: Absolution / Фото магазин GOG