Цього тижня в офіційних крамницях розпочалася чимала кількість розпродажів. Вже зараз можна придбати за зниженою ціною проєкти від Ubisoft чи забрати безплатну гру в PS Store.

Всі шанувальники відеоігор полюбляють розпродажі зі знижками та роздачі безплатних відеоігор. Під час таких тематичних подій можна придбати омріяну гру за зниженою ціною чи просто поповнити свою колекцію черговим цікавим проєктом. Ми на Games24 зібрали для вас найкращі подібні пропозиції за останній тиждень з офіційних крамниць.

Steam

У фірмовій крамниці Steam цього тижня розпочалося одразу декілька акційних подій. Спершу варто згадати про розпродаж відеоігор від розробників з Ubisoft, який продовжиться до 29 березня. Зі знижками до 80% можна придбати майже всі відомі тайтли цієї компанії.

Також у Steam зараз можна купити за зниженою ціною відеоігри від компанії Electronic Arts та Rockstar Games. З цікавих пропозицій можна ще відзначити дні безплатної гри. До 21 березня можна спробувати зіграти у Crusader Kings III, а до 24 березня – у Rainbow Six Siege.

Зі знижкою можна придбати такі відеоігри:

Assassin's Creed Odyssey – 274 гривні (-70%)

Far Cry 5 – 183 гривні (-80%)

The Crew 2 – 151 гривня (-80%)

Watch Dogs 2 – 183 гривні (-80%)

Anno 2205 – 152 гривні (-75%)

South Park: The Stick of Truth – 114 гривень (-75%)

Kingdom Come: Deliverance – 162 гривні (-66%)

Grand Theft Auto V: Premium Edition – 310 гривень (-63%)

Red Dead Redemption 2 – 602 гривні (-33%)

Star Wars: Squadrons – 599 гривень (-50%)

Kingdom Come: Deliverance / Фото крамниця Steam

PlayStation Store

У PS Store розпочався масштабний розпродаж зі знижками до 90%. До 1 квітня за зниженою ціною можна буде придбати майже 500 відеоігор. Також і у цьому магазині проходить вже відома акція від компанії Ubisoft.

Варто відзначити, що зараз у PS Store проходить акція із назвою "Play at Home". У рамках цієї події геймери зможуть отримати чимало безплатних проєктів. Вже зараз можна забрати Ratchet & Clank, а з 19 квітня повну версію популярної відеогри Horizon Zero Dawn.

Ось лише деякі вигідні пропозиції нової акції:

Crash Bandicoot 4 – 1299 гривень (-35%)

Borderlands 3 Next Level Edition – 692 гривні (-67%)

Uncharted: The Lost Legacy – 356 гривень (-35%)

Middle-earth: Shadow of War Definitive Edition – 674 гривні (-55%)

Rainbow Six Siege Deluxe Edition – 179 гривень (-70%)

Immortals Fenyx Rising Gold Edition – 1739 гривень (-40%)

Assassin's Creed Odyssey Deluxe Edition – 562 гривні (-75%)

Need for Speed Hot Pursuit Remastered – 699 гривень (-50%)

FIFA 21 Champions Edition – 1079 гривень (-60%)

Far Cry New Dawn Deluxe Edition – 495 гривень (-68%)

Horizon Zero Dawn / Фото крамниця PlayStation Store

Microsoft Store

У цій крамниці тижневий розпродаж продовжиться до 23 березня. Власники консолей серії Xbox зі знижками до 80% зможуть придбати понад 200 відеоігор. Також у рамках нової акції геймери зможуть безплатно зіграти у DiRT 5 до 22 березня.

За зниженою ціною для консолей серії Xbox можна придбати такі ігри:

FIFA 21 – 832 гривні (-50%)

Life is Strange 2 – 355 гривень (-60%)

Marvel's Avengers – 832 гривні (-50%)

Thief – 84 гривні (-85%)

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration – 167 гривень (-80%)

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint – 333 гривні (-80%)

Just Cause 4 – 278 гривень (-75%)

Marvel's Avengers / Фото крамниця Microsoft Store

GOG, Ubisoft Store та Epic Games Store

Варто згадати про цікаві пропозиції з цих крамниць також. В Epic Games Store цього тижня розпродажі не проходять, хоча є класична роздача відеоігор. До 25 березня у цій крамниці безплатно можна забрати гру The Fall, а наступним проєктом у рамках цієї акції стане Creature in the Well.

У GOG також стартував цікавий тематичний розпродаж старих відеоігор. До 22 березня там можна буде придбати зі знижками до 85% відеоігри серії Arma, Grim Dawn та Hitman. Окремо варто відзначити, що лише в Ubisoft Store можна зараз придбати новинки цієї компанії зі знижками. Наприклад, Assassin's Creed Valhalla можна купити за 701 гривню (-25%), а Watch Dogs: Legion – 468 гривень (-50%).

Найцікавіші пропозиції в крамниці GOG:

Grim Dawn Forgotten Gods – 175 гривень (-30%)

Parkitect – 145 гривень (-25%)

Hitman: Absolution – 84 гривні (-75%)

ARMA: Gold Edition – 56 гривень (-80%)

SYNTHETIK: Legion Rising – 110 гривень (-67%)

Hitman: Absolution / Фото крамниця GOG