Похоже, студия Respawn стала первой игровой компанией с номинацией на премию "Оскар", а получили они ее за короткометражный фильм из Medal of Honor: Above and Beyond. Детали в материале.

В этом году геймеры получат собственное представительство на "Оскаре", поскольку игра Medal of Honor: Above and Beyond вошла в историю как премии, так и видеоигровой индустрии. Игра и ее разработчик Respawn Entertainment получили признание за один из короткометражных фильмов, который обеспечил им номинацию на одну из самых престижных кинопремий.

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Шутер от первого лица для устройств VR появился в конце 2020 года, и в целом был принят весьма положительно как критиками, так и игроками. Теперь разработчики могут с гордостью добавить номинацию на "Оскар" в список заслуг.

Связь серии Medal of Honor с киноискусством, началась еще с 1999 года, когда DreamWorks Interactive, совместное предприятие DreamWorks Studios и Microsoft, разработало первую часть игры, а историю для нее создал известный кинорежиссер Стивен Спилберг.

Специально для Above and Beyond студии Respawn, EA и Oculus Studios спродюсировали серию документальных короткометражек о ветеранах и очевидцах Второй мировой войны. Одна из них, под названием "Колетт" и стала номинантом на "Оскар". Лента рассказывает о 90-летней Колетт Марин-Катерин (Colette Marin-Catherine), которая была участницей французского Сопротивления. Ее брат умер в концентрационном лагере нацистов, поэтому Марин-Катерин всю жизнь отказывалась приезжать в Германию – от воспоминаний ей становилось слишком больно. "Колетт" документирует то, как женщина все-таки решилась посетить место гибели родного человека.

Полная версия документального фильма "Колетт"

О том, что это первый подобный успех в истории видеоигр, рассказал композитор Стивен Бартон, который сотрудничает с разработчиками из Respawn. В съемках "Колетт" также участвовал авторитетный портал The Guardian. Лента уже выиграла несколько премий за лучший короткометражный документальный фильм на известных фестивалях.

Большинство кинокомпаний не получают номинации на "Оскар" за десятки лет существования. Большинство их никогда не получают. Respawn – только что стала первой игровой студией, которую когда-либо номинировали, – написал композитор в своем твиттере.

Most film companies don’t get Oscar nominated within their first decade of existence. Most *never* get one.@Respawn just became the first game studio ever to be nominated.



Huge congrats to @VinceZampella, @phirschmann and team for both documenting history...and then making it! — Stephen Barton (@ComposerBarton) March 15, 2021

Документальные фильмы в Medal of Honor: Above and Beyond действительно вышли отличными и их стоит рассматривать как отдельные от игры произведения искусства.