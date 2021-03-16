Энтузиаст с никнеймом Lion Doge создал оригинальную версию Inferno с видеоигры CS:GO. Дело в том, что на его карте можно разрушить почти все предметы.

Впечатляющей работой поделился пользователь с никнеймом Lion Doge в мастерской Steam. Геймерам очень понравилась его вариация популярной карты Inferno, а видео с обзором мода уже собрало более 80 тысяч просмотров в твиттере.

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Моддер Lion Doge решил переделать карту Inferno, а свою модификацию он назвал Destructible Inferno. В его моде большинство предметов на этой карте можно разрушать. Lion Doge даже добавил специальные бомбы, которыми могут пользоваться обе команды. Такими девайсами можно устраивать небольшие взрывы в любых местах карты. Интересно, что разрушать можно не только обычные объекты (коробки, ограждение), а также и балконы, мостики и даже есть вероятность завалить башню часовни.

За этой работой он провел весь последний год, а его карта ориентирована на игру с людьми. Поскольку боты на этой карте не используют бомбы для подрыва предметов, а также могут часто застревать в обломках текстур. Также автор карты отметил, что у команды террористов будут специальные девайсы для пробития стен. Трудно даже представить, какой хаос творится на этой карте во время игры. Пока такая версия карты Inferno доступна для трех режимов: "Соревновательный", "Обычный" и "Напарники".

Конечно, такие разрушения очень разнообразят игру, а также делают каждый раунд уникальным и не похожим на предыдущие. Возможно, в будущем для видеоигры CS:GO будут создаваться только такие карты, хотя вряд ли на этой версии игрового движка. Также эта модификация очень понравилась известному моддеру ZooL, который отметил, что подобную работу уже неоднократно пытались сделать другие, но пока получилось только в Lion Doge. Видоизмененную карту Inferno уже можно загрузить совершенно бесплатно по этой ссылке.

Inferno от Lion Doge – видео

Someone made a version of @CSGO's Inferno where you can destroy parts of the map.



The thing is very ambitious and is something a lot of people wanted to do in the past, myself included



The madlad took almost a year to wreck the whole thing, it's amazinghttps://t.co/ANxqyVmBFT pic.twitter.com/tdNngSlRAS — ZooL (@ZooL_Smith) March 14, 2021

Inferno от Lion Doge / Фото мастерская Steam