Геймер поделился интересной записью с CS:GO на платформе Reddit. Он ликвидировал всю вражескую команду из Desert Eagle, а также почти повторил известный хайлайт Happy.

На известной платформе Reddit очень популярным стал пост пользователя с никнеймом doodskootpro, который показал мастерскую игру из Desert Eagle. Это видео попало в топ лучших за месяц в разделе Counter-Strike: Global Offensive: более 8 тысяч лайков и почти 300 комментариев.

Интересно Бесшумный убийца: игрок в CS:GO ликвидировал всю вражескую команду без единого выстрела – видео

Автор этого хайлайта и пользователи в комментариях активно обсуждают и сравнивают эту запись с очень известным моментом французского игрока с никнеймом Happy. В 2015 году он играл за команду EnVyUs, а в гранд-финале DreamHack Open London его коллектив столкнулся с TSM (позже Astralis).

Матч проходил еще на старой версии карты Inferno, а сама игра не обошлась без серьезной борьбы. Один из раундов французы проводили только с пистолетами в руках, а Happy играл с Desert Eagle. Датчане решили выйти на точку B, где и играл капитан EnVyUs. Он самостоятельно нейтрализовал всю вражескую команду и сделал прекрасный эйс. Комментаторы и зрители были в шоке, поэтому предлагаем вам сначала ознакомиться с этим моментом.

Известный хайлайт от Happy​ – видео

Игрок doodskootpro также проводил матч на карте Inferno, правда, уже на обновленной ее версии. Счет также можно назвать близким, а команда геймера проводила раунд не с лучшими девайсами. Главный герой этого видео играл только с Desert Eagle, а также занял подобную позицию. Немало похожего уже даже на этапе до самого момента.

Хайлайт также похож, потому что геймер ликвидировал всю вражескую команду только с этим пистолетом и без помощи игроков своего коллектива. Никто даже не отбросил смок при выходе врагов, поэтому во всех деталях воспроизвести момент Happy не получилось. Конечно, геймер показал мастерскую игру с Desert Eagle, правда, эйс от французского игрока все же ярче. В комментариях к этому посту автор отметил, что это был соревновательный матч на звании "Supreme" (почти самое высокое звание в MM).

Хайлайт от doodskootpro​ – видео

Если видео не отображается, попробуйте выключить AdBlock.