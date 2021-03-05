Геймер показал интересный хайлайт с CS:GO на платформе Reddit. В пистолетном раунде он смог ликвидировать всю вражескую команду без единого выстрела, а также заработал почти 11 тысяч долларов.

На известной платформе Reddit приобретает популярность пост пользователя с никнеймом bonbonbanana. Геймер показал необычный пистолетный раунд, а его запись попала в топ лучших за последний месяц: почти 10 тысяч лайков и 250 комментариев.

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Главный герой этого видео играл за команду спецвойск на карте Mirage, а первый пистолетный раунд решил сыграть на точке B. Он приобрел первый бронежилет, а его команда решила укрепить этот плэнт. Они не прогадали, потому что это был классический для пистолетного раунда быстрый выход на точку B (раш B). Геймер занял очень удачную позицию под балконом, а потом началось.

Описывать дальнейшие события непросто, но стоит попробовать. Итак, первым почему-то выбежал террорист с бомбой и "посеял" ее в очень неудобном месте. Второй игрок снова прыгнул на главного героя и также отправился отдыхать и готовиться к следующему раунду. Третий догадался спрыгнуть в другую сторону, поэтому bonbonbanana вынужден был на некоторое время сместиться со своей позиции.

Затем он вернулся под балкон, но оппоненты продолжили прыгать на него. Когда он ликвидировал четвертого соперника, то попросил игроков своей команды оставить ему последнего для эйса. Они любезно согласились, но последний террорист зная позицию bonbonbanana принял неожиданное решение – он также побежал и прыгнул на главного героя.

Геймер сделал прекрасный эйс и остался с 47 HP, а также заработал почти 11 тысяч долларов. Пользователи в комментариях к этому видео пошутили, что дальше его команда приобрела две снайперские винтовки AWP, а затем проиграла второй раунд и отдала это оружие команде террористов. Стоит отметить, что закупиться хорошими девайсами у террористов вряд ли получится, потому что бомбу они не установили, а также не убили ни одного вражеского игрока.

Главный герой отметил, что это его основной аккаунт и он не смурф. Геймер написал, что его реальное звание "Silver III", а это уже объясняет игру его оппонентов.

Смурфы – геймеры, которые боятся играть с игроками своего уровня. Поэтому они портят игровой опыт новичкам и более слабым игрокам.

Эйс на карте Mirage без единого выстрела – видео