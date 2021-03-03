Пользователь платформы Reddit показал сложный трюк в видеоигре CS:GO. Такое оригинальное движение помогло ему ликвидировать врага, а его команде выиграть ножевой раунд.

На платформе Reddit очень популярным стал пост геймера с никнеймом Rngd-, который показал яркую развязку ножевого раунда. Это видео стало самым популярным в разделе Counter-Strike: Global Offensive за последний месяц: почти 24 тысячи лайков и 360 комментариев.

К теме Когда помогают высшие силы: игрок в CS:GO получил неожиданную поддержку с небес – видео

Немалому количеству геймеров уже надоели классические проблемы соревновательных матчей в CS:GO. Поэтому пользователи играют на различных дополнительных киберспортивных платформах. В таких сервисов немалое количество преимуществ, а популярность их только растет. Герой этого матча проводил обычный ножевой раунд на одной из таких платформ.

Напомним, что победитель ножевого раунда может выбрать стартовую сторону своей команды (террористы или спецвойска). На некоторых картах это может стать существенным преимуществом, а такой способ определения можно назвать справедливым. Отметим, что матч между этими бразильскими командами проходил на карте Inferno.

Спецвойска в рамках этого раунда остались в комфортной ситуации 3 на 1. Правда, игроки быстро показали отсутствие дисциплины и побежали на террориста по одному. Последний очень быстро ликвидировал двух оппонентов, а также остался в ситуации 1 на 1. Также у террориста было преимущество в HP (100 на 45), поэтому он стал фаворитом, а также должен был взять этот клатч.

Террорист сразу погнался за своим соперником, но такого трюка от спецназовца не ожидал никто. Последний оттолкнулся от бочки, перепрыгнул террориста, а также прямо в полете нанес решающий удар в спину. Сначала даже трудно поверить, что это трюк из видеоигры CS:GO, а террорист вряд ли сразу понял, что вообще произошло. Отметим, что с его камеры трюк также выглядит впечатляюще.

Игрокам на сервере также понравился такой прыжок, а победители выбрали сторону спецвойск. Предлагаем вам также ознакомиться с эмоциями игроков и стримера, который выполнил этот трюк.

Потрясающий трюк в видеоигре CS:GO – видео

Если видео не отображается, попробуйте выключить AdBlock.

Потрясающий трюк в CS:GO и эмоции участников – видео